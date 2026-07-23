Gotowi na mróz i góry. Wojnarowa zyskuje elitarny batalion

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Gotowi do działań w skrajnych warunkach – górach czy rejonach subarktycznych. Tacy mają być żołnierze z tworzonej właśnie nowej jednostki wojskowej – 21. lekkiego batalionu górskiego, który zostanie ulokowany w Wojnarowej (woj. małopolskie). O inicjatywie poinformowało w środę Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W środę miejsce, gdzie powstaje batalion, odwiedził Dowódca Generalny gen. Marek Sokołowski. Nowa jednostka zostanie włączona do 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Rzeszowie, która specjalizuje się w działaniach w górach i jest rozpoznawalna dzięki tradycyjnej podhalańskiej symbolice oraz charakterystycznym mundurom galowym.

21. lekki batalion górski ma wyróżniać się dużą mobilnością oraz możliwością szybkiego transportu drogą lotniczą. Żołnierze będą szkoleni do samodzielnego wykonywania zadań w trudnym terenie i podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Oprócz działań bojowych jednostka ma być gotowa do błyskawicznego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Dowództwo zapowiada, że batalion otrzyma nowoczesny sprzęt przystosowany do działań w górach. Decyzję o utworzeniu jednostki podjęto w październiku 2023 roku. Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2028 rok, a dwa lata później żołnierze mają przejść końcową ocenę poziomu wyszkolenia.

21. Brygada Strzelców Podhalańskich należy do 18. Dywizji Zmechanizowanej z dowództwem w Siedlcach. Obecnie przechodzi modernizację wyposażenia – wysłużone bojowe wozy piechoty BWP-1 są zastępowane transporterami Rosomak, w tym wersjami wyposażonymi w nowoczesną bezzałogową wieżę ZSSW-30.