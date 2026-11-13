Gibała z pilną prośbą do Tuska. Chodzi o zabezpieczenie Krakowa

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Prezydent Krakowa Łukasz Gibała wystąpił dziś do premiera Donalda Tuska o przyznanie Krakowowi 10 mln zł. Środki miałyby zostać przeznaczone na wyposażenie budowanego Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Apel pojawił się niecały tydzień po ataku, do którego doszło w ścisłym centrum stolicy Małopolski.

Gibała wskazuje, że w Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta pracowaliby dyspozytorzy Centrum Zarządzania Kryzysowego, policji, straży pożarnej i straży miejskiej, co jego zdaniem ułatwiałoby koordynację interwencji. „Ostatnie wydarzenia pokazują, jak ważna jest łączność i odpowiednia wymiana informacji” – zaznaczył.

Gibała podkreślił, że jego apel poparły parlamentarzystki i równocześnie jego rywalki z wyborów samorządowych – Monika Piątkowska i Daria Gosek-Popiołek, a także inni przedstawiciele Krakowa w parlamencie: Rafał Komarewicz oraz Jerzy Meysztowicz.

„Dla budżetu państwa to relatywnie niewielka kwota, ale dla Krakowa to priorytetowa inwestycja w bezpieczeństwo każdego mieszkańca i naszego gościa. Drugie największe miasto w Polsce zasługuje na solidne centrum bezpieczeństwa. Właśnie dlatego poparłem apel prezydenta” - zaznaczył w mediach społecznościowych Komarewicz.

Atak w Krakowie. Poszkodowani w trakcie leczenia

Przed południem wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał nowe informacje o stanie poszkodowanych w ataku. Ich stan zdrowia systematycznie się poprawia - zaznaczył.

W krakowskich szpitalach jest ich 11. Oprócz nich, jedna osoba z uszkodzeniami wątroby przebywa w szpitalu klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha. Obywatel Austrii został przetransportowany do rodzinnego kraju, by tam kontynuować leczenie.

Klęczar w czwartek zaznaczył, że wraz z poprawą sytuacji informacje o poszkodowanych będą przekazywane rzadziej. Podkreślił, że szczegółowe dane o stanie zdrowia i dalszym leczeniu mogą przekazywać przede wszystkim szpitale, lekarze lub rodziny rannych.

Zapewnił, że urząd nadal monitoruje sytuację i jest gotowy do wsparcia poszkodowanych. Pracownicy wydziałów polityki społecznej trzech urzędów wojewódzkich – ponieważ ranni pochodzą z trzech województw – kontaktują się z samorządami, aby zebrać informacje o potrzebach poszkodowanych i możliwościach udzielenia im pomocy.

Klęczar podkreślił, że urząd wojewódzki pozostaje w gotowości do podjęcia działań pomocowych, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Jak poinformował, administracja wojewódzka przygotowuje pomoc dla poszkodowanych w tragicznym zamachu oraz ich rodzin. Na razie nie wpłynęły formalne wnioski o udzielenie konkretnego wsparcia, a pracownicy Urzędu Wojewódzkiego rozpoznają potrzeby osób dotkniętych tragedią.

Wojewoda przypomniał, że bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu udzielana była pomoc psychologiczna. Zaznaczył, że obecnie nie ma informacji, aby poszkodowani lub ich bliscy indywidualnie zgłosili się do urzędu wojewódzkiego lub innych urzędów z prośbą o konkretne wsparcie.

Jesteśmy przygotowani, mamy to na uwadze, zbieramy informacje i będziemy monitorować sytuację – zapewnił.

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