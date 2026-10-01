Gdzie na grzyby w październiku w Małopolsce? Oto najlepsze miejscówki

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Jesień to prawdziwy raj dla miłośników grzybobrania, a październik w Małopolsce uchodzi za najlepszy miesiąc na leśne wyprawy. Sprawdziliśmy, gdzie w regionie można liczyć na największy wysyp grzybów i jakie gatunki warto zbierać, by wrócić do domu z pełnym koszem.

Październikowy wysyp w Małopolsce – dlaczego to idealny moment na grzyby?

Chłodne noce, ciepła jeszcze gleba i wilgoć po jesiennych opadach – to właśnie te warunki sprawiają, że październik jest wyjątkowo obfity w grzyby.

„Maślaki i koźlarze potrafią wyrosnąć w zaledwie 1–2 dni lub przez noc, gąski po około 3 dniach, a borowiki potrzebują od 7 do 10 dni stabilnej wilgotności” – podkreślają doświadczeni grzybiarze.

Gdzie na grzyby w okolicach Krakowa? Puszcze i bory podkrakowskie

Mieszkańcy Krakowa i okolic nie muszą jechać daleko, by znaleźć prawdziwe grzybowe zagłębia. Największą popularnością cieszy się Puszcza Niepołomicka – rozległy kompleks leśny, w którym dominują podgrzybki, maślaki i borowiki.

Warto odwiedzić także Puszczę Dulowską oraz Las Tenczynek na zachód od miasta, gdzie często trafiają się prawdziwki i podgrzybki. Dla tych, którzy cenią sobie bliskość, idealnym miejscem będzie Las Zabierzowski, znany z obfitości maślaków i podgrzybków.

Najlepsze lasy górskie i podgórskie Małopolski – Beskidy, Podhale i Orawa

Miłośnicy górskich wędrówek powinni skierować się w stronę Doliny Raby (okolice Myślenic, Pcimia, Stróży i Lubnia), gdzie można znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki i koźlarze.

Beskid Wyspowy i Gorce (Limanowa, Rabka-Zdrój, Koninki) to regiony z gęstymi buczynami i lasami mieszanymi, które długo utrzymują wilgoć, sprzyjając wysypowi grzybów.

Na Podhalu, Orawie i w rejonie Babiej Góry (Witów, Chochołów, Zawoja) dominują lasy iglaste na mszystym podłożu – idealne dla rydzów i maślaków. Warto jednak pamiętać o zakazie zbioru grzybów w parkach narodowych.

Beskid Sądecki i Niski (Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Uście Gorlickie) to spokojniejsze miejsca, które w październiku słyną z opieniek i rydzów.

Jakie gatunki grzybów zbierać w październiku w małopolskich lasach?

Październik to przede wszystkim czas mleczaja rydza, który osiąga szczyt sezonu w młodych borach sosnowych na piaszczystych glebach. Opieńka miodowa pojawia się masowo na pniakach i drewnie drzew liściastych – pamiętajmy jednak, że wymaga minimum 10 minut obróbki termicznej.

Gdzie na grzyby w Wielkopolsce? Poznaj najlepsze miejscówki W Wielkopolscre nie brakuje zarówno rozległych puszcz, jak i mniejszych kompleksów leśnych, które każdego sezonu przyciągają miłośników grzybobrania z całego kraju. Gdzie warto wybrać się na grzyby, by wrócić z pełnym koszem? Sprawdzamy najciekawsze…

Podgrzybek brunatny owocuje aż do listopada, a czubajka kania kończy swój sezon właśnie w październiku. W borach sosnowych można też znaleźć gąskę zielonkę, która wymaga dokładnego gotowania i umiaru ze względu na ryzyko toksyczności przy dużym spożyciu.

Zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem grzybobrania

Wybierając się na grzyby, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Zbieranie grzybów jest zabronione w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

Podczas zbioru najlepiej delikatnie wykręcać lub odcinać owocniki, by nie niszczyć grzybni i runa leśnego. Grzyby warto zbierać do przewiewnych koszyków wiklinowych, a nie do plastikowych toreb.

Najważniejsze – zbieraj tylko te gatunki, które znasz. „Unikanie pomyłek z muchomorem sromotnikowym może uratować zdrowie i życie” – ostrzegają eksperci.

W razie wątpliwości zebrane okazy można bezpłatnie skonsultować w stacjach Sanepidu.