Gdzie na grzyby w październiku w Małopolsce? Oto najlepsze miejscówki

Październikowy wysyp w Małopolsce – dlaczego to idealny moment na grzyby?
Chłodne noce, ciepła jeszcze gleba i wilgoć po jesiennych opadach – to właśnie te warunki sprawiają, że październik jest wyjątkowo obfity w grzyby.
„Maślaki i koźlarze potrafią wyrosnąć w zaledwie 1–2 dni lub przez noc, gąski po około 3 dniach, a borowiki potrzebują od 7 do 10 dni stabilnej wilgotności” – podkreślają doświadczeni grzybiarze.
Gdzie na grzyby w okolicach Krakowa? Puszcze i bory podkrakowskie
Mieszkańcy Krakowa i okolic nie muszą jechać daleko, by znaleźć prawdziwe grzybowe zagłębia. Największą popularnością cieszy się Puszcza Niepołomicka – rozległy kompleks leśny, w którym dominują podgrzybki, maślaki i borowiki.
Warto odwiedzić także Puszczę Dulowską oraz Las Tenczynek na zachód od miasta, gdzie często trafiają się prawdziwki i podgrzybki. Dla tych, którzy cenią sobie bliskość, idealnym miejscem będzie Las Zabierzowski, znany z obfitości maślaków i podgrzybków.
Najlepsze lasy górskie i podgórskie Małopolski – Beskidy, Podhale i Orawa
Miłośnicy górskich wędrówek powinni skierować się w stronę Doliny Raby (okolice Myślenic, Pcimia, Stróży i Lubnia), gdzie można znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki i koźlarze.
Beskid Wyspowy i Gorce (Limanowa, Rabka-Zdrój, Koninki) to regiony z gęstymi buczynami i lasami mieszanymi, które długo utrzymują wilgoć, sprzyjając wysypowi grzybów.
Na Podhalu, Orawie i w rejonie Babiej Góry (Witów, Chochołów, Zawoja) dominują lasy iglaste na mszystym podłożu – idealne dla rydzów i maślaków. Warto jednak pamiętać o zakazie zbioru grzybów w parkach narodowych.
Beskid Sądecki i Niski (Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Uście Gorlickie) to spokojniejsze miejsca, które w październiku słyną z opieniek i rydzów.
Jakie gatunki grzybów zbierać w październiku w małopolskich lasach?
Październik to przede wszystkim czas mleczaja rydza, który osiąga szczyt sezonu w młodych borach sosnowych na piaszczystych glebach. Opieńka miodowa pojawia się masowo na pniakach i drewnie drzew liściastych – pamiętajmy jednak, że wymaga minimum 10 minut obróbki termicznej.
Podgrzybek brunatny owocuje aż do listopada, a czubajka kania kończy swój sezon właśnie w październiku. W borach sosnowych można też znaleźć gąskę zielonkę, która wymaga dokładnego gotowania i umiaru ze względu na ryzyko toksyczności przy dużym spożyciu.
Zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem grzybobrania
Wybierając się na grzyby, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Zbieranie grzybów jest zabronione w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.
Podczas zbioru najlepiej delikatnie wykręcać lub odcinać owocniki, by nie niszczyć grzybni i runa leśnego. Grzyby warto zbierać do przewiewnych koszyków wiklinowych, a nie do plastikowych toreb.
Najważniejsze – zbieraj tylko te gatunki, które znasz. „Unikanie pomyłek z muchomorem sromotnikowym może uratować zdrowie i życie” – ostrzegają eksperci.
W razie wątpliwości zebrane okazy można bezpłatnie skonsultować w stacjach Sanepidu.