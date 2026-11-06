Gang handlujący środkami dopingującymi rozbity. Policja przejęła towar wart milion złotych

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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem środkami anabolicznymi i produktami leczniczymi. Zatrzymano sześć osób, zlikwidowano nielegalne laboratorium oraz zabezpieczono ponad tysiąc produktów anabolicznych o wartości przekraczającej milion złotych.

Akcja udała się dzięki współpracy CBZC z Europolem i Polską Agencją Antydopingową (POLADA). Zatrzymanych zostało sześć osób, w tym kierujący zorganizowaną grupą przestępczą. Trzy osoby trafiły do aresztu.



Funkcjonariusze przeprowadzili 13 przeszukań, zabezpieczyli ponad tysiąc sztuk produktów zawierających substancje anaboliczne i inne środki farmaceutyczne, a także mienie o wartości ok. 180 tys. zł. W toku działań zlikwidowano laboratorium wykorzystywane do wytwarzania anabolików oraz kanał przerzutu środków anabolicznych – przekazała rzeczniczka CBZC st. asp. Monika Przestrzelska.

Skomplikowana struktura grupy

Grupa działała przede wszystkim w województwach dolnośląskim i małopolskim. Jej członkowie wykorzystywali szyfrowane komunikatory do reklamowania i sprzedaży nielegalnych środków anabolicznych, sterydów i produktów leczniczych.

Na czele grupy stał kierownik koordynujący działania pozostałych członków. Poszczególne osoby odpowiadały za dostarczanie produktów, ich reklamowanie, obsługę transakcji, pakowanie i wysyłkę przesyłek, a także ukrywanie pochodzenia uzyskiwanych pieniędzy.

Do rozliczeń wykorzystywano kryptowaluty, fikcyjne dane oraz mechanizmy anonimizacji. Działania te miały utrudnić identyfikację osób zaangażowanych w przestępczy proceder – poinformowała Przestrzelska.

Niebezpieczne substancje

Wśród przejętych produktów znalazły się substancje z listy zabronionych środków Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w tym sterydy anaboliczno-androgenne, hormony peptydowe i ich analogi, modulatory hormonów i metabolizmu oraz stymulanty.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty między innymi wprowadzenia do obrotu środków anabolicznych i narażenia w ten sposób na utratę życia lub zdrowia wielu osób.



