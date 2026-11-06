Gang handlujący środkami dopingującymi rozbity. Policja przejęła towar wart milion złotych

Akcja udała się dzięki współpracy CBZC z Europolem i Polską Agencją Antydopingową (POLADA). Zatrzymanych zostało sześć osób, w tym kierujący zorganizowaną grupą przestępczą. Trzy osoby trafiły do aresztu.
Funkcjonariusze przeprowadzili 13 przeszukań, zabezpieczyli ponad tysiąc sztuk produktów zawierających substancje anaboliczne i inne środki farmaceutyczne, a także mienie o wartości ok. 180 tys. zł. W toku działań zlikwidowano laboratorium wykorzystywane do wytwarzania anabolików oraz kanał przerzutu środków anabolicznych – przekazała rzeczniczka CBZC st. asp. Monika Przestrzelska.
Skomplikowana struktura grupy
Grupa działała przede wszystkim w województwach dolnośląskim i małopolskim. Jej członkowie wykorzystywali szyfrowane komunikatory do reklamowania i sprzedaży nielegalnych środków anabolicznych, sterydów i produktów leczniczych.
Na czele grupy stał kierownik koordynujący działania pozostałych członków. Poszczególne osoby odpowiadały za dostarczanie produktów, ich reklamowanie, obsługę transakcji, pakowanie i wysyłkę przesyłek, a także ukrywanie pochodzenia uzyskiwanych pieniędzy.
Do rozliczeń wykorzystywano kryptowaluty, fikcyjne dane oraz mechanizmy anonimizacji. Działania te miały utrudnić identyfikację osób zaangażowanych w przestępczy proceder – poinformowała Przestrzelska.
Niebezpieczne substancje
Wśród przejętych produktów znalazły się substancje z listy zabronionych środków Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), w tym sterydy anaboliczno-androgenne, hormony peptydowe i ich analogi, modulatory hormonów i metabolizmu oraz stymulanty.
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty między innymi wprowadzenia do obrotu środków anabolicznych i narażenia w ten sposób na utratę życia lub zdrowia wielu osób.