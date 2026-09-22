„From Wow! to Why?” W piątek rusza Małopolska Noc Naukowców

RMF24

Już 25 września Małopolska zamieni się w centrum naukowych odkryć i inspiracji. Jubileuszowa, dwudziesta edycja Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się pod hasłem „From Wow! to Why?”, zachęcając uczestników do przejścia od pierwszego zachwytu do głębokiego zrozumienia naukowych fenomenów.

Jubileuszowa, 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się 25 września (piątek) pod hasłem: „From Wow! to Why?”

Naukowe drzwi otwarte w całym regionie

Wydarzenie obejmie całą Małopolskę – od Chrzanowa po Tarnów, od Krakowa po Zakopane i Nowy Sącz. Swoje laboratoria, pracownie i siedziby otworzą uczelnie wyższe, instytuty naukowe, szkoły, biblioteki oraz muzea. Po raz pierwszy koordynatorem wydarzenia jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon.

Kobiety, które zmieniły naukę

W tym roku szczególne miejsce w programie zajmują kobiety, które przyczyniły się do rozwoju nauki, sztuki i technologii.

Każda przestrzeń warsztatowa w Cogiteonie została powiązana z postacią wybitnej kobiety, m.in. graficzki i rzeźbiarki Stefanii Dretler-Flin, fotografki Amalii Krieger, biolożki Laury Kaufman, noblistki Marii Skłodowskiej-Curie oraz lekarki Heleny Donhaiser-Sikorskiej.

Kobietom w nauce będą też poświęcone panele m.in. na temat barier, z jakimi kobiety mierzyły się przed laty, ale też na temat współczesnych wyzwań – podkreślają organizatorzy.

Widowiska, spektakle i naukowe eksperymenty

Oficjalna inauguracja jubileuszowej Nocy w Cogiteonie rozpocznie się o godzinie 19. Po wręczeniu nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, uczestnicy zobaczą pierwszą część multimedialnego widowiska „Perfecta Imperfectio”, inspirowanego twórczością Dobiesława Gały, oraz fragment spektaklu „Układ scalony” Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Nie zabraknie również widowiskowych doświadczeń naukowych. Po spektaklu zaplanowano pokaz „From Wow! to Why? - Odkrywamy tajemnice światła”.

Jak zapowiadają organizatorzy, „jest to propozycja dla tych, którzy chcą zobaczyć widowiskowe doświadczenia, ale nie zatrzymać się wyłącznie na efekcie”.

Atrakcje dla całych rodzin

Podczas Nocy Naukowców będzie można zwiedzić wystawę stałą „Człowiek i jego marzenia”, a najmłodsi uczestnicy wezmą udział w zajęciach „Śladami leśnych mieszkańców”.

W Strefie Emocji, czyli przestrzeni projekcyjnej Cogiteonu, odbędą się pokazy „Arrasy Wawelskie” oraz premierowy pokaz immersyjny „Niemożliwe Planety”.

Wieczór zakończy się przed budynkiem Cogiteonu, gdzie o godz. 21 zabrzmią „Kołysanki Kopernika” – projekt łączący muzykę, naukę i astronomię.

W programie pojawi się także kompozycja „Ignis”, inspirowana polską misją na Międzynarodową Stację Kosmiczną z udziałem Sławosza Uznańskiego.

Setki wydarzeń i tysiące uczestników

Warsztaty, pokazy, eksperymenty i wykłady odbędą się w miastach w całym województwie. Najwięcej propozycji dotyczy nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych oraz Art&Science. Na część wydarzeń obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Jak informują organizatorzy, w przygotowanie i realizację wydarzenia co roku zaangażowanych jest około 2 tys. naukowców, studentów i pracowników małopolskich instytucji. W ubiegłym roku w Małopolskiej Nocy Naukowców wzięło udział około 65 tys. osób.

Szczegółowy program oraz informacje o zapisach dostępne są na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.