Już wkrótce w Krakowie kolejna edycja Festiwalu "Black or White". Impreza ma na celu promowanie wiedzy na temat nowotworów neuroendokrynnych zarówno wśród potencjalnych pacjentów, jak i wśród lekarzy. Będzie jak zwykle koncert charytatywny (10 czerwca). Oprócz tego, już w tę sobotę, będzie okazja uczestniczyć w spotkaniu ze specjalistami z różnych dziedzin, by pogłębić wiedzę i świadomość na temat tych chorób.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chirurg, onkolog, endokrynolog, medyk nuklearny, dietetyk i inni specjaliści będą czekać w Krakowie już w sobotę na osoby, które chcą się dowiedzieć więcej o nowotworach neuroendokrynnych. W ramach Festiwalu "Black or White" będzie można posłuchać wykładów i porozmawiać z ekspertami.

Choroby endokrynne wydają się osobom, które nie chorują, bardzo rzadkie. Tymczasem dzisiaj nowotwory neuroendokrynne to nie są już wyjątkowo rzadkie nowotwory. Dążymy do tego, by zwiększyć świadomość tych nowotworów nie tylko wśród pacjentów, ale też wśród lekarzy. Te nowotwory mają bardzo powolny wzrost. Główną część stanowią nowotwory neuroendokrynne wysokozróżnicowane, które mają dobre rokowania. Dają objawy kliniczne, ale większość tych objawów nie występuje. Okres od początku choroby do rozpoczynania jest bardzo długi - wyjaśnia prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Terapii Izotopami

Endokrynolog prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk Józef Polewka / RMF FM

Dlatego tak ważna jest świadomość, zwłaszcza, że im wcześniejszy etap choroby, tym więcej możliwości skutecznego wyleczenia.

Nietypowe objawy

Jeżeli występują objawy kliniczne niecharakterystyczne, nawracające biegunki, bóle brzucha lub uderzenia gorąca i pacjent jest wysyłany do specjalistów i nie znajduje się odpowiedzi na pytanie, jaka to choroba, pomyślmy, czy nie jest to nowotwór neuroendokrynny. On daje bardzo nietypowe obrazy - mówi prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk.

Choroba rzadko dotyka dzieci. Może jednak wystąpić w różnym wieku, najczęściej u osób w średnim wieku.

Eksperci dla wszystkich

Na spotkanie z ekspertami nie trzeba się zapisywać. Rozpoczyna się o 9 w auli Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego.

10 czerwca koncert charytatywny Festiwalu "Black or White". Wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Artur Andrus, Kabaret Hrabi, Olga Szomańska, Wojciech Myrczek i Prisca Agbo.

Symbolem festiwalu jest zebra, bo to zwierzę doskonale oddaje specyfikę choroby. Stąd też nazwa "Black or White".

Tak jak w przypadku zebry, trudno powiedzieć, czy jest biała w czarne pasy, czy czarna w białe pasy, tak i nowotwory neuroendokrynne, które na podstawie swoich objawów nie zawsze są jednoznaczne. Mogą sugerować inne choroby i w pierwszej fazie nie przebiegają jak typowy nowotwór - profesor Anna Sowa Staszczak z Zakładu Medycyny Nuklearnej Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.