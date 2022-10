160 osób ewakuowano z budynku wydziału chemii, na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W jednym z pomieszczeń znaleziono pojemnik z silnie wybuchową substancją.

/ Hubert Wiączkowski / RMF FM

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM - Marek Balawajder - z budynku wydziału chemii przy ul. Gronostajowej, na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, trzeba było ewakuować 160 osób.

W pomieszczeniu użytkowanym - do niedawna - przez pracownika uczelni, znaleziono pojemnik o pojemności ok. 1 litra, z silnie wybuchową substancją - to częściowo skrystalizowany nadtlenek acetonu.

Pomieszczenie użytkowane było przez zmarłego pracownika naukowego.

Na miejscu pracują strażacy, policyjni pirotechnicy oraz przewodnik z psem szkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych.

Ewakuacja z kampusu UJ Hubert Wiączkowski / RMF FM