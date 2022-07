Ważą się losy uchwały antysmogowej w Małopolsce. Radni mają dziś zająć się petycjami, których autorzy chcą złagodzenia przepisów, zakazujących używania najstarszych i najmniej efektywnych kotłów grzewczych. Głosowanie budzi emocje, bo wciąż wielu Małopolan nie wymieniło starych pieców.

Smog w Krakowie w sezonie grzewczym (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Za ich używanie od nowego roku mogą grozić kary, nawet do 5 tysięcy złotych.

Według przyjętych już przez sejmik przepisów od początku przyszłego roku w Małopolsce zakazane będzie używanie najniższej klasy kotłów na paliwa stałe. Pojawiły się jednak petycje, by uchwałę antysmogową zawiesić albo złagodzić, bo wciąż do wymiany pozostało kilkaset tysięcy takich kotłów, a nie wszyscy zdążą to zrobić. Dodatkowo sytuację komplikują wysokie ceny energii.

Autorzy petycji chcieliby m.in. zniesienia zakazu zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno, a także opalanych biomasą drzewną. Niektóre gminy chcą z kolei przedłużenia mieszkańcom województwa możliwości użytkowania kotłów bezklasowych co najmniej o kilka lat.

Zmiana uchwały oznaczać będzie brak walki ze smogiem - uważa radny Tomasz Urynowicz i były wicemarszałek województwa. PiS zdecydowanie skręca w kierunku działań prosmogowych. Przede wszystkim byłby to wielki cios zadany Małopolanom, bo wszyscy widzimy, że powietrze się poprawia - mówił Urynowicz.

Radni PiS, który ma większość w sejmiku prawdopodobnie petycje przyjmą. Co prawda nie będzie to oznaczać zmian zapisów samej uchwały antysmogowej, ale będzie sygnałem, że może do tego jeszcze dojść, bo restrykcyjne zakazy mają obowiązywać dopiero za pół roku.