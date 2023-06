Krzysztof L. podejrzany o dokonanie w 2000 r. brutalnego zabójstwa w Surażu (woj. podlaskie) został sprowadzony do Polski w ramach ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych – podał w poniedziałek dział prasowy Prokuratury Krajowej. Na ślad sprawcy morderstwa sprzed lat naprowadziło śledztwo prokuratorskiego Archiwum X.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak wskazał, ekstradycja odbyła się na wniosek Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, które prowadzi śledztwo w tej sprawie. Przy tym wydziale działa prokuratorskie tzw. Archiwum X, które zajmuje się wyjaśnianiem zbrodni sprzed lat.

Jak przypomniała PK, do brutalnego zabójstwa doszło 16 lipca 2000 roku w Surażu. Według śledczych, 15-letni Krzysztof L. zamordował ze szczególnym okrucieństwem swoją stryjenkę Barbarę L.

"Początkowo postępowanie zostało umorzone z uwagi na niewykrycie sprawcy, jednak prokuratorzy z Małopolskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej wrócili do sprawy w 2019 roku i już w kolejnym roku zgromadzili materiał dowodowy, który dał podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu Krzysztofowi L. zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, dokonanego w dniu 16 lipca 2000 roku w domu rodzinnym w Surażu" - poinformował dział prasowy PK.

W tej sprawie został skierowany wniosek do Stanów Zjednoczonych o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję podejrzanego do Polski. Według Prokuratury Krajowej, właściwe władze USA przystąpiły do realizacji wniosku zatrzymując Krzysztofa L. 8 grudnia 2020 roku. Od tamtej pory trwała procedura ekstradycyjna przed amerykańskim sądem.