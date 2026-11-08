Dzwon Zygmunt zabrzmiał na znak żałoby

Bicie dzwonu towarzyszyło rozpoczęciu mszy w intencji ofiar w Kolegiacie św. Anny.
Bądźmy w tym trudnym momencie razem. Połączmy się we wspólnej modlitwie i wzajemnym wsparciu — apelował metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś.
Trwa żałoba narodowa
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę, która potrwa w mieście do 11 listopada.
Nie pozwólmy, żeby te wydarzenia były wykorzystywane przez kogoś, kto chciałby nas podzielić. Rynek znów będzie należał do nas wszystkich - powiedział wczoraj wieczorem, dziękując straży miejskiej, policji, strażakom, ratownikom oraz ludziom, którzy otworzyli swoje drzwi uciekającym z miejsca zdarzenia.
Ogólnopolska żałoba obowiązuje dziś i jutro.
W Krakowie odwołano koncerty, spektakle i wszelkie imprezy. Ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. Na tramwajach i autobusach oraz budynkach miejskich powiewają flagi przepasane kirem.
W Krakowie uruchomiono również elektroniczną księgę kondolencyjną po tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły miastem i całą Polską. Mieszkańcy mogą w niej oddać hołd ofiarom oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin.
Miasto jednoczy się po tragedii
Tragiczna strzelanina wstrząsnęła całą Polską. Zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek i strzelał do ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.
W strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.