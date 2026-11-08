Dzwon Zygmunt zabrzmiał na znak żałoby

RMF24

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W niedzielę, punktualnie o godz. 16:00, w Krakowie rozbrzmiało bicie Królewskiego Dzwonu Zygmunt. To wyraz hołdu dla ofiar tragicznej strzelaniny, do której doszło w sobotę. Zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych.

Bicie dzwonu towarzyszyło rozpoczęciu mszy w intencji ofiar w Kolegiacie św. Anny.

Bądźmy w tym trudnym momencie razem. Połączmy się we wspólnej modlitwie i wzajemnym wsparciu — apelował metropolita krakowski, kard. Grzegorz Ryś.

Trwa żałoba narodowa

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę, która potrwa w mieście do 11 listopada.

Nie pozwólmy, żeby te wydarzenia były wykorzystywane przez kogoś, kto chciałby nas podzielić. Rynek znów będzie należał do nas wszystkich - powiedział wczoraj wieczorem, dziękując straży miejskiej, policji, strażakom, ratownikom oraz ludziom, którzy otworzyli swoje drzwi uciekającym z miejsca zdarzenia.

Ogólnopolska żałoba obowiązuje dziś i jutro.

W Krakowie odwołano koncerty, spektakle i wszelkie imprezy. Ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. Na tramwajach i autobusach oraz budynkach miejskich powiewają flagi przepasane kirem.

W Krakowie uruchomiono również elektroniczną księgę kondolencyjną po tragicznych wydarzeniach, które wstrząsnęły miastem i całą Polską. Mieszkańcy mogą w niej oddać hołd ofiarom oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin.

Miasto jednoczy się po tragedii

Tragiczna strzelanina wstrząsnęła całą Polską. Zamaskowany 24-latek wjechał autem na Rynek i strzelał do ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.

W strzelaninie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.