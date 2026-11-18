RMF24

Kilka minut trwały brawa na stojąco podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Aplauz wzniesiono dla medyków i innych osób niosących pomoc rannym w strzelaninie, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni strzelec zabił 6 osób i ranił 15. Prezydent Łukasz Gibała zaprosił m.in. ratowników medycznych na dzisiejszą sesję i wręczył odznaczenia tym, którzy nie bali się zaryzykować własnego życia, by nieść pomoc innym.

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Odznaczenie prezydent Krakowa przyznał m.in. dwóm chirurgom, którzy spędzali prywatny czas w okolicy Rynku Głównego - zwyczajnie jedli obiad. Po usłyszeniu serii strzałów, nie wahali się jednak ruszyć na pomoc. To oni pomogli m.in. policjantom, którym udało się zatrzymać 24-letniego strzelca. Chodzi o prof. dr. hab. n. med. Michała Pędziwiatra oraz dr. n. med. Mateusza Wierdaka.

Dziękuję, że mamy w Krakowie takich ludzi - powiedział Łukasz Gibała.

Dr hab. n. med. Mateusz Wierdak odznaczany przez prezydenta Krakowa, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr odznaczany przez prezydenta Krakowa, fot. Łukasz Gągulski

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

7 listopada 2026, godz. 15:00 - tę datę i godzinę Kraków zapamięta na zawsze

Do zamachu doszło w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i hełmie na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni bojowej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie - w samochodzie - miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała 3 osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także kilka sztuk broni. Z powodu żałoby w Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał mariacki.

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Fot. WOJCIECH MATUSIK / East News

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