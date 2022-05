Sezon na wybrzuszone szyny można uznać za otwarty. We wtorek utrudnienia w kursowaniu tramwajów w stronę Salwatora pojawiły się aż dwukrotnie.

Piękna pogoda w Krakowie oznacza jedno. Na ul. Kościuszki nie kursują tramwaje. Powód jest ten sam - wybrzuszona szyna w torowisku. Wczesnym popołudniem nie kursowały tramwaje do pętli Salwator. Linie nr 1 i 20 kierowane były do Cichego Kącika. Przed godziną 16 krakowskie MPK poinformowało o przywróceniu ruchu.

Torowisko na ul. Kościuszki jest w bardzo złym stanie. Bardzo często w okresie letnim paraliżowany jest ruch w tym miejscu.

Kolejne wybrzuszenie szyny na trasie do Salwatora

Do kolejnego wybrzuszenia toru doszło około godziny 16. Tym razem doszło do niego na ul. Zwierzynieckiej, również na trasie linii nr 1 i 20. MPK ponownie poinformowało o niekursowaniu tramwajów do pętli w Salwatorze i skierowaniu tych linii do Cichego Kącika.