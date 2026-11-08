Dwie osoby wypisane ze szpitala. Najnowsze informacje o rannych po tragedii w Krakowie

Najnowsze informacje ze szpitali
W sobotnie popołudnie 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób. Napastnik ranił 15 osób, w tym dwóch policjantów. W niedzielę rano rzeczniczka małopolskiej policji, podinsp. Katarzyna Cisło, przekazała najnowsze informacje nt. stanu zdrowia poszkodowanych.
Z kilkunastu osób, które z ranami postrzałowymi trafiły do krakowskich szpitali, mam informację, że dwie zostały już wypisane - poinformowała Cisło w rozmowie z Polsat News.
Nasi policjanci dzielnie walczą. Też napłynęły informacje, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki - dodała.
Policjant walczy o życie. Apel o krew
Wśród rannych jest starszy posterunkowy Jakub Kulik, który został ciężko ranny podczas wymiany ognia z napastnikiem. Policja apeluje o pilne oddawanie krwi, która może uratować życie funkcjonariusza.
„Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Policjant został ciężko ranny i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+. Każdego, kto może pomóc, prosimy o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce” - zaapelowała policja na portalu X.
Podkreślono, że przy oddawaniu krwi należy wskazać, iż jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika.
O bohaterskiej postawie policjantów napisał w sobotę wieczorem premier Donald Tusk, podkreślając, że „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.
„Żołnierze, wiemy, co robić”
Do oddawania krwi dla rannych policjantów i wszystkich poszkodowanych wezwał także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. „Żołnierze, wiemy, co robić. Mobilizacja wszystkich zdolnych do oddania krwi na rzecz policjantów i wszystkich poszkodowanych” - napisał generał na X, polecając dowódcom ustalenie warunków współpracy z jednostkami krwiodawstwa.
„Jego odwaga ocaliła życie wielu ludzi”
Podobny apel wystosował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz: „Kiedyś żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, dziś policjant i bohater - starszy posterunkowy Jakub Kulik, który wczoraj został ranny w zamachu w Krakowie potrzebuje naszego wsparcia. Ranny policjant przebywa w szpitalu. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Krew można oddać na terenie całej Polski. Przy oddawaniu krwi trzeba wskazać, że jest przeznaczona dla Jakuba Kulika. Jego odwaga ocaliła życie wielu ludzi. Cała Rodzina Wojskowa jest dumna z Jakuba. Będziemy wspierać Jego i Jego Bliskich”.
Bohaterowie w mundurach
Starszy posterunkowy Jakub Kulik to były żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił do policji. W nocy z soboty na niedzielę również jego dawni koledzy z brygady zaapelowali o oddawanie krwi dla rannego funkcjonariusza.
Wszystkich, którzy mogą pomóc, służby proszą o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w Polsce i wskazanie, że oddawana krew przeznaczona jest dla Jakuba Kulika.