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Dwie osoby wypisane ze szpitala. Najnowsze informacje o rannych po tragedii w Krakowie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 listopada (10:08)

Dwie osoby wypisane ze szpitala, jeden z rannych policjantów wybudzony ze śpiączki – to najnowsze informacje po sobotnim tragicznym ataku na krakowskim Rynku. Policja i służby apelują o oddawanie krwi dla ciężko rannego funkcjonariusza Jakuba Kulika.

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Dwie osoby wypisane ze szpitala. Najnowsze informacje o rannych po tragedii w Krakowie
Pojazdy straży miejskiej oraz karetki pogotowia na Rynku Głównym w Krakowie, zdj. Art Service /PAP
  • Po tragicznym ataku na krakowskim Rynku sześć osób zginęło, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów; dwie osoby już opuściły szpital, a jeden z funkcjonariuszy został wybudzony ze śpiączki.
  • Starszy posterunkowy Jakub Kulik, ciężko ranny podczas wymiany ognia z napastnikiem, walczy o życie; policja i wojsko apelują o pilne oddawanie krwi grupy AB Rh+ z przeznaczeniem dla niego.
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Najnowsze informacje ze szpitali

W sobotnie popołudnie 24-latek wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku ataku zginęło sześć osób. Napastnik ranił 15 osób, w tym dwóch policjantów. W niedzielę rano rzeczniczka małopolskiej policji, podinsp. Katarzyna Cisło, przekazała najnowsze informacje nt. stanu zdrowia poszkodowanych.

Z kilkunastu osób, które z ranami postrzałowymi trafiły do krakowskich szpitali, mam informację, że dwie zostały już wypisane - poinformowała Cisło w rozmowie z Polsat News.

Nasi policjanci dzielnie walczą. Też napłynęły informacje, że jeden z nich został wybudzony ze śpiączki - dodała.

Policjant walczy o życie. Apel o krew

Wśród rannych jest starszy posterunkowy Jakub Kulik, który został ciężko ranny podczas wymiany ognia z napastnikiem. Policja apeluje o pilne oddawanie krwi, która może uratować życie funkcjonariusza.

„Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Policjant został ciężko ranny i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+. Każdego, kto może pomóc, prosimy o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce” - zaapelowała policja na portalu X.

Podkreślono, że przy oddawaniu krwi należy wskazać, iż jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika.

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O bohaterskiej postawie policjantów napisał w sobotę wieczorem premier Donald Tusk, podkreślając, że „uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia”.

„Żołnierze, wiemy, co robić”

Do oddawania krwi dla rannych policjantów i wszystkich poszkodowanych wezwał także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. „Żołnierze, wiemy, co robić. Mobilizacja wszystkich zdolnych do oddania krwi na rzecz policjantów i wszystkich poszkodowanych” - napisał generał na X, polecając dowódcom ustalenie warunków współpracy z jednostkami krwiodawstwa.

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„Jego odwaga ocaliła życie wielu ludzi”

Podobny apel wystosował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz: „Kiedyś żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, dziś policjant i bohater - starszy posterunkowy Jakub Kulik, który wczoraj został ranny w zamachu w Krakowie potrzebuje naszego wsparcia. Ranny policjant przebywa w szpitalu. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Krew można oddać na terenie całej Polski. Przy oddawaniu krwi trzeba wskazać, że jest przeznaczona dla Jakuba Kulika. Jego odwaga ocaliła życie wielu ludzi. Cała Rodzina Wojskowa jest dumna z Jakuba. Będziemy wspierać Jego i Jego Bliskich”.

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Bohaterowie w mundurach

Starszy posterunkowy Jakub Kulik to były żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej, który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił do policji. W nocy z soboty na niedzielę również jego dawni koledzy z brygady zaapelowali o oddawanie krwi dla rannego funkcjonariusza.

Wszystkich, którzy mogą pomóc, służby proszą o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w Polsce i wskazanie, że oddawana krew przeznaczona jest dla Jakuba Kulika.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kraków

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