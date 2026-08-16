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Dwa zwęglone ciała. Ogromna tragedia w Małopolsce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (07:41)

W nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w powiecie tarnowskim w Małopolsce doszło do tragicznego pożaru drewnianego domu. Ogień objął cały budynek jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Dwie osoby zginęły, a jednej udzielono pomocy medycznej.

Dwa zwęglone ciała. Ogromna tragedia w Małopolsce
W spalonym budynku znaleziono dwa ciała /Straż pożarna

Przed godz. 1.00 w nocy strażacy dostali zgłoszenie o pożarze domu drewnianego w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w Małopolsce.

Gdy dotarli na miejsce, ogniem objęty był cały drewniany budynek mieszkalny. Walka z żywiołem trwała około trzech godzin. 

Ofiary pożaru 

W trakcie przeszukiwania spalonego domu ratownicy natrafili na zwłoki dwóch osób. Jedna z ofiar miała około 28 lat (mężczyzna), druga (kobieta) – 54 lata. Trzeciej osobie, mężczyźnie w wieku około 50 lat na miejscu udzielono pomocy medycznej. Został przetransportowany do szpitala.

Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru.  

 


Źródło: RMF24
Tagi: pożar
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