Drzewa wracają na Rynek Główny w Krakowie. Realizacja projektu coraz bliżej

RMF24

Już niedługo Rynek Główny w Krakowie przestanie być „betonową płytą”. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na posadzenie drzew w sercu miasta. To efekt zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego, który ma odmienić największy plac Krakowa.

Rynek Główny w Krakowie już wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że ogłoszono przetarg na realizację projektu nasadzenia drzew według koncepcji przygotowanej przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej.

To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy w ramach budżetu obywatelskiego z 2022 roku wybrali projekt „Posadźmy drzewa na Rynku Głównym”.

Kompleksowe prace i ochrona zabytków

Wybrana w przetargu firma będzie odpowiedzialna za cały proces – od prac przygotowawczych i budowlanych, przez przygotowanie miejsc dla drzew, aż po ich pielęgnację do 2031 roku.

Prace będą prowadzone z poszanowaniem zabytkowego charakteru Rynku i pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

Każde nowe drzewo otrzyma specjalną podziemną donicę z odpowiednio przygotowanym podłożem, które zapewni korzeniom dostęp do wody i powietrza. Wymaga to rozebrania części nawierzchni, wykonania specjalnych konstrukcji oraz ułożenia płyt umożliwiających przenikanie wody do strefy korzeniowej. Wszystko po to, by drzewa mogły rosnąć zdrowo przez wiele lat.

Gdzie pojawią się drzewa i jakie gatunki wybrano?

Eksperci z Politechniki Krakowskiej wskazali kilka lokalizacji, gdzie pojawi się nowa zieleń: otoczenie kościoła św. Wojciecha, okolice Wieży Ratuszowej, przestrzeń wzdłuż pierzei rynku, sąsiedztwo fontanny oraz możliwy szpaler po zachodniej stronie placu.

Wszystkie nasadzenia będą poprzedzone badaniami georadarowymi, by nie naruszyć podziemnych reliktów.

Wybrano pięć gatunków drzew najlepiej przystosowanych do warunków miejskich. Wśród nich znalazły się: robinia biała „Unifoliola”, klon polny „Elsrijk”, dąb szypułkowy „Monument”, lipa drobnolistna („Greenspire”, „Brabant”) oraz lipa srebrzysta.

To gatunki o wielowiekowej tradycji w polskim krajobrazie – podkreślili autorzy projektu.

Mieszkańcy chcą cienia i zieleni

Projektodawca Krzysztof Kwarciak nie kryje satysfakcji z realizacji pomysłu.

Chcemy, żeby na Rynek Główny po kilkudziesięciu latach wróciły drzewa. Nasadzenia zapewnią trochę cienia oraz sprawią, że w ciepłe dni plac nie będzie już betonową patelnią, która staje się jednym z najgorętszych miejsc w mieście – argumentował swój wniosek.

Prace będą prowadzone etapami, by nie zakłócać codziennego życia mieszkańców i turystów oraz organizacji wydarzeń na Rynku Głównym.