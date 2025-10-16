Powstający w sercu Krakowa hotel marki Nobu, której współwłaścicielem jest Robert De Niro, budzi ogromne emocje wśród mieszkańców okolicznych osiedli. Największy spór toczy się o potencjalne zmiany w układzie drogowym i zieleni miejskiej. Inwestor zapewnia, że nie wycinał drzew, jednak oficjalne dokumenty i stanowisko miasta wskazują na usunięcie aż 29 sztuk. Mieszkańcy obawiają się utraty miejsc parkingowych, zwiększenia korków oraz przesunięcia ruchu pod swoje okna. O sprawie pisze "Gazeta Krakowska".

Zdjęcie poglądowe/ANNA KACZMARZ/Polska Press/East News / Dave Allocca/Starpix/INSTARimages/Cover Images / East News

Pod budowę hotelu marki Nobu w Krakowie wycięto 29 drzew, mimo wcześniejszych zapewnień inwestora o braku wycinki.

Mieszkańcy Zwierzyńca protestują przeciwko zmianom w infrastrukturze i utracie miejsc parkingowych, obawiając się pogorszenia warunków życia.

Inwestor deklaruje nowe nasadzenia i utworzenie deptaka, jednak niezgodności w komunikatach budzą niepokój społeczności lokalnej.

Więcej informacji na temat najważniejszych wydarzeń z Krakowa i całej Polski znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Hotel Nobu w Krakowie: Prestiżowa inwestycja w cieniu sporów

Powstający przy ul. Kraszewskiego hotel marki Nobu to przedsięwzięcie, które od początku budzi ogromne zainteresowanie. Inwestycja mieści się w odrestaurowanym gmachu dawnego Miastoprojektu, bezpośrednio sąsiadującym ze stadionem Cracovii i rozległymi Błoniami, co podnosi jej rangę w centrum miasta. Jednak ambitne plany inwestora, obejmujące przebudowę fragmentu ulicy i stworzenie deptaka z zielenią, trafiły na zdecydowany opór mieszkańców dzielnicy Zwierzyniec.

Jednym z najgorętszych tematów jest kwestia wycinki drzew. Miastoprojekt zapewnia, że na obszarze planowanego deptaka nie usunięto żadnych drzew i nie ma takich planów. Jednocześnie zapowiedziano posadzenie 51 nowych drzew w ramach rekompensaty.

Tymczasem z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Krakowa wynika, że deweloper uzyskał zgodę na usunięcie 29 drzew. Dotyczy ona wycinki związanej z budową samego hotelu, a nie deptaka z terenem zielonym. Decyzja ta była podyktowana głównie pracami przy budowie hotelu oraz koniecznością realizacji głębokich wykopów i przebudowy infrastruktury. W zamian inwestor został zobowiązany do posadzenia 49 nowych drzew. Miastoprojekt przyznał, że wycinka dotyczyła wyłącznie roślin chorych lub kolidujących z inwestycją i odbywała się na własnej działce.

Mieszkańcy kontra inwestor: Spór o przestrzeń i komunikację

Propozycja inwestora zakłada likwidację części jezdni ul. Kraszewskiego na odcinku przed nowym hotelem i utworzenie tam strefy pieszej z zielenią. Samochody miałyby być kierowane na drugą stronę ulicy, która stałaby się dwukierunkowa. Oznacza to jednak utratę 35 z 70 obecnych miejsc parkingowych oraz przesunięcie ruchu bliżej budynków mieszkalnych.

Podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańcy nie kryli oburzenia. Przypominali oni, że okolica Zwierzyńca należy już dziś do najbardziej zielonych zakątków miasta. Obszar zawdzięcza to bliskości Błoń, parku Jordana czy Lasu Wolskiego. Lokalna społeczność zarzucała inwestorowi hipokryzję, wskazując na wycinkę drzew na działce hotelowej, podczas gdy w oficjalnych komunikatach podkreśla się zamiar "zazielenienia" przestrzeni.

Argumenty inwestora: Deptak, nowe nasadzenia i przestrzeń dla mieszkańców

Miastoprojekt podkreśla, że projektowany deptak miałby powstać na koszt inwestora, a jego celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i gości hotelowych. Zgodnie z deklaracjami, większość miejsc parkingowych miałaby zostać przeniesiona na drugą stronę ulicy, a nowa zieleń miała by przybrać formę nie tylko trawników, ale także dużych drzew.

Deweloper argumentuje, że przebudowa ulicy i utworzenie deptaka wpisuje się w politykę miasta dotyczącą "odbetonowywania" przestrzeni publicznych. Deklaruje również gotowość do uwzględnienia sugestii mieszkańców dotyczących małej architektury i rekreacji.

Obawy społeczności i stanowisko władz miasta

Mimo zapewnień inwestora mieszkańcy obawiają się pogorszenia warunków życia - wzrostu hałasu, korków i utraty miejsc parkingowych. Wskazują, że przeniesienie ruchu pod okna domów może negatywnie wpłynąć na komfort codziennego funkcjonowania. Ich sprzeciw wyraziła także część radnych, którzy zapowiadają konsekwencje polityczne dla władz miasta, jeśli projekt zostanie zrealizowany wbrew głosom lokalnej społeczności.

Urząd Miasta Krakowa potwierdza, że decyzja o wycince drzew została wydana zgodnie z obowiązującymi procedurami, a inwestor zobowiązał się do nasadzeń kompensacyjnych. Jednocześnie trwają analizy dotyczące koncepcji przebudowy ulicy i jej wpływu na układ komunikacyjny Zwierzyńca.

W związku z kontrowersjami i negatywnym odbiorem społecznym, inwestor rozważa wycofanie się z realizacji części inwestycji dotyczącej nowego parku i deptaka. Ostateczne decyzje mają zapaść po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami i przedstawicielami władz miejskich. O sprawie informowała "Gazeta Krakowska".