Drugi ranny w strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie policjant został wybudzony

Wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował, że jeden z rannych policjantów został już wybudzony, natomiast drugi pozostawał w stanie śpiączki. Policjanci zostali ranni we wczorajszej strzelaninie. Około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał O., wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, miał kask na głowie. Zabił 6 osób - 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15 osób i to właśnie wśród nich byli postrzeleni policjanci. W bagażniku miał kilka jednostek broni i dużą ilość amunicji. Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała. To rodzice i siostra 24-letniego Michała O.
Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:
- 800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
- 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
- 800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,
- 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,
- 116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,
- 800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
- 112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.