Drugi ranny w strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie policjant został wybudzony

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„Mogę przekazać, że otrzymałem informację, iż dwóch funkcjonariuszy policji, którzy odnieśli rany, zostało wybudzonych” - powiedział na antenie Polsat News rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Tomasz Waszczuk. Chodzi o bohaterów, krakowskich policjantów, dzięki którym ofiar wczorajszej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie nie jest więcej. To starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański. Wcześniej informowano, że wybudzony został Jakub.

Wcześniej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował, że jeden z rannych policjantów został już wybudzony, natomiast drugi pozostawał w stanie śpiączki. Policjanci zostali ranni we wczorajszej strzelaninie. Około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał O., wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, miał kask na głowie. Zabił 6 osób - 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15 osób i to właśnie wśród nich byli postrzeleni policjanci. W bagażniku miał kilka jednostek broni i dużą ilość amunicji. Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała. To rodzice i siostra 24-letniego Michała O.

Rynek Główny w Krakowie, 7/11/2026, fot. Jan Graczynski / East News

Okolice Rynku Głównego w Krakowie - skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej, 7/11/2026, fot. Przemysław Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX

Rynek Główny w Krakowie, 7/11/2026, fot. Jan Graczynski / East News

Tyle sztuk broni znaleziono w mieszkaniu strzelca. Nowe informacje ws. Michała O. i jego ofiar 7 sztuk broni ujawniła policja w mieszkaniu 24-letniego sprawcy krakowskiej strzelaniny w Ostrowcu Świętokrzyskim. W pomieszczeniach były ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra…

Nie dajesz sobie rady z codziennością? Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc lub jesteś jej świadkiem? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

800 70 22 22 – telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

800 108 108 - telefon wsparcia dla osób po stracie i w żałobie Fundacji Nagle Sami,

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę,

116 123 - Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Przeżywających Kryzys Emocjonalny,

800 199 990 - telefon zaufania dla osób zmagających się z uzależnieniami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,

112 – telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

W Krakowie pierwszy raz od 1939 roku nie wybrzmiał hejnał 12 godzin - na tyle w Krakowie zapanowała cisza po masakrze na Rynku Głównym. 24-letni Michał O. zastrzelił tam wczoraj 6 osób, a 15 ranił. Kilku z poszkodowanych walczy o życie. Ze względu na żałobę w mieście hejnału mariackiego