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W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie można już oglądać czasową wystawę poświęconą alianckiemu bombowcowi B-24J Liberator EW 248 P. Samolot został zestrzelony w nocy z 16 na 17 sierpnia 1944 roku nad Ostrowem w Małopolsce, gdy brał udział w misji pomocy dla walczącej Warszawy.

Na ekspozycji pokazano fragmenty maszyny oraz inne pamiątki związane z katastrofą i jej załogą. Zbiory udostępniła Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie, która od lat gromadzi i chroni świadectwa tego wydarzenia. Na co dzień eksponaty można oglądać właśnie w tej placówce.

Lot z Włoch i atak niemieckiego myśliwca

Liberator należał do 31. Dywizjonu Południowoafrykańskich Sił Powietrznych. Wieczorem 16 sierpnia 1944 roku wystartował z południowych Włoch. Ośmioosobową załogą dowodził major Izak J.M. Odendaal.

Podczas nocnego lotu nad Małopolską bombowiec został zaatakowany przez niemiecki myśliwiec nocny. Maszyna rozbiła się na polach wsi Ostrów, w pobliżu Klimontowa.

Ocalał tylko drugi pilot

Katastrofę przeżył wyłącznie drugi pilot, porucznik Johannes J.C. Groenewald. Uratował się dzięki skokowi ze spadochronem. Rannym lotnikiem zaopiekowali się żołnierze Armii Krajowej, którzy pomogli mu przetrwać okres okupacji.

Siedmiu pozostałych członków załogi zginęło. Mieszkańcy okolicy początkowo pochowali ich na miejscu. Po wojnie szczątki lotników przeniesiono na cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty w Krakowie. Spoczywają tam w kwaterze żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.

Pamięć o lotnikach i lokalnej historii

Przedstawiciele Muzeum Lotnictwa Polskiego podkreślają, że historia Liberatora EW 248 P przypomina m.in. o kosztach alianckich operacji pomocowych.

Szkoła w Ostrowie organizuje rocznicowe uroczystości i działania edukacyjne, a także opiekuje się pamiątkami po alianckich lotnikach. Krakowska wystawa jest częścią projektu „Muzea Domowe – ożywianie tożsamości w społecznościach lokalnych Małopolski”, zainicjowanego przez samorząd województwa małopolskiego.

Ekspozycji towarzyszy konferencja historyczna dotycząca alianckich operacji lotniczych oraz losów załogi zestrzelonego bombowca.