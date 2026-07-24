Dewastacja zabytkowych kapliczek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bernardyni oburzeni

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W maju tego roku na terenie Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej doszło do bulwersującego aktu wandalizmu. Nieznany sprawca umieścił bluźniercze napisy na dwóch zabytkowych kapliczkach, które są częścią wpisanego na listę UNESCO zespołu sakralnego. Sprawą zajmują się wadowiccy śledczy, a sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia.

Bezprecedensowy atak na zabytkowe kapliczki

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to miejsce o wyjątkowym znaczeniu religijnym i kulturowym, które każdego roku odwiedza ponad milion pielgrzymów. W maju tego roku doszło tam do poważnego incydentu – na dwóch zabytkowych kapliczkach pojawiły się napisy o charakterze bluźnierczym, w tym o wydźwięku satanistycznym. Obiekty te są nie tylko miejscem kultu, ale także unikalnymi zabytkami, które od 1999 roku znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Satanistyczne napisy pod lupą wadowickiej prokuratury

W sprawie dewastacji kapliczek toczy się obecnie śledztwo prowadzone przez wadowicką prokuraturę. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że czyn jest rozpatrywany pod kątem uszkodzenia mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz obrazy uczuć religijnych. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie toczy się w sprawie. W tej chwili nikt nie jest podejrzany. Słuchamy świadków – przekazał prokurator Waszczuk.

Zbudowali potęgę na środku jeziora, potem spotkał ich tragiczny los. Znasz to miejsce w Polsce? Wznosi się na malowniczym półwyspie, otoczony wodami jeziora Wigry, i od wieków przyciąga niezwykłą historią. Pokamedulski zespół klasztorny to jeden z najcenniejszych, a zarazem najbardziej tajemniczych zabytków w Polsce. Choć dziś zachwyca…

Głos gospodarzy sanktuarium. Zakonnicy pełni oburzenia

Opiekę nad sanktuarium od początku XVII wieku sprawują bernardyni. Po ujawnieniu dewastacji zakonnicy wydali oświadczenie, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw wobec niszczenia miejsc kultu i dziedzictwa narodowego. W komunikacie podkreślili:

Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości.

Bernardyni zwrócili również uwagę na wyjątkowy charakter Kalwarii Zebrzydowskiej, która jest nie tylko celem pielgrzymek, ale też symbolem polskiej kultury i religijności.

Kalwaria Zebrzydowska – czterysta lat historii i duchowego dziedzictwa

Kalwaria Zebrzydowska jest najstarszą kalwarią w Polsce i jedną z najważniejszych w Europie. Została ufundowana w 1602 roku przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, zainspirowanego opisem Jerozolimy z czasów Chrystusa. Położona w malowniczym Pogórzu Makowskim, stanowi wyjątkowy zespół sakralny obejmujący kościół, klasztor, 42 kapliczki i kościoły dróżkowe oraz manierystyczny park krajobrazowy.

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Misterium, które gromadzi milion pielgrzymów

W Kalwarii Zebrzydowskiej od końca XVII wieku odbywają się słynne misteria Męki Pańskiej, przyciągające wiernych z całego kraju. Dróżki Pana Jezusa i Matki Boskiej, na których rozmieszczone są kapliczki, symbolizują kolejne stacje męki i śmierci Jezusa oraz ból Maryi. W okresie Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza w Wielki Piątek, wokół kapliczek odbywają się procesje i inscenizacje biblijnych scen, które są ważnym elementem duchowego życia wielu Polaków.

Perła baroku harmonijnie wpisana w naturę

Kompleks kalwaryjski wzniesiono w latach 1604-1609. Dróżki, które mają długość około 7 kilometrów, tworzy 42 barokowych i manierystycznych kaplic oraz kościołów, harmonijnie wpisanych w górzysty krajobraz. Ich kompozycja nawiązuje do topografii świętych miejsc Jerozolimy, co czyni z Kalwarii Zebrzydowskiej miejsce wyjątkowe nie tylko pod względem religijnym, ale także architektonicznym i krajobrazowym.