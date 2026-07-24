Dewastacja zabytkowych kapliczek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bernardyni oburzeni

Bezprecedensowy atak na zabytkowe kapliczki
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej to miejsce o wyjątkowym znaczeniu religijnym i kulturowym, które każdego roku odwiedza ponad milion pielgrzymów. W maju tego roku doszło tam do poważnego incydentu – na dwóch zabytkowych kapliczkach pojawiły się napisy o charakterze bluźnierczym, w tym o wydźwięku satanistycznym. Obiekty te są nie tylko miejscem kultu, ale także unikalnymi zabytkami, które od 1999 roku znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Satanistyczne napisy pod lupą wadowickiej prokuratury
W sprawie dewastacji kapliczek toczy się obecnie śledztwo prowadzone przez wadowicką prokuraturę. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że czyn jest rozpatrywany pod kątem uszkodzenia mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz obrazy uczuć religijnych. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie toczy się w sprawie. W tej chwili nikt nie jest podejrzany. Słuchamy świadków – przekazał prokurator Waszczuk.
Głos gospodarzy sanktuarium. Zakonnicy pełni oburzenia
Opiekę nad sanktuarium od początku XVII wieku sprawują bernardyni. Po ujawnieniu dewastacji zakonnicy wydali oświadczenie, w którym wyrazili stanowczy sprzeciw wobec niszczenia miejsc kultu i dziedzictwa narodowego. W komunikacie podkreślili:
Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości.
Bernardyni zwrócili również uwagę na wyjątkowy charakter Kalwarii Zebrzydowskiej, która jest nie tylko celem pielgrzymek, ale też symbolem polskiej kultury i religijności.
Kalwaria Zebrzydowska – czterysta lat historii i duchowego dziedzictwa
Kalwaria Zebrzydowska jest najstarszą kalwarią w Polsce i jedną z najważniejszych w Europie. Została ufundowana w 1602 roku przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego, zainspirowanego opisem Jerozolimy z czasów Chrystusa. Położona w malowniczym Pogórzu Makowskim, stanowi wyjątkowy zespół sakralny obejmujący kościół, klasztor, 42 kapliczki i kościoły dróżkowe oraz manierystyczny park krajobrazowy.
Misterium, które gromadzi milion pielgrzymów
W Kalwarii Zebrzydowskiej od końca XVII wieku odbywają się słynne misteria Męki Pańskiej, przyciągające wiernych z całego kraju. Dróżki Pana Jezusa i Matki Boskiej, na których rozmieszczone są kapliczki, symbolizują kolejne stacje męki i śmierci Jezusa oraz ból Maryi. W okresie Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza w Wielki Piątek, wokół kapliczek odbywają się procesje i inscenizacje biblijnych scen, które są ważnym elementem duchowego życia wielu Polaków.
Perła baroku harmonijnie wpisana w naturę
Kompleks kalwaryjski wzniesiono w latach 1604-1609. Dróżki, które mają długość około 7 kilometrów, tworzy 42 barokowych i manierystycznych kaplic oraz kościołów, harmonijnie wpisanych w górzysty krajobraz. Ich kompozycja nawiązuje do topografii świętych miejsc Jerozolimy, co czyni z Kalwarii Zebrzydowskiej miejsce wyjątkowe nie tylko pod względem religijnym, ale także architektonicznym i krajobrazowym.