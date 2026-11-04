Delegacja Pentagonu w Krakowie. Wśród tematów stała baza amerykańska

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Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski spotkał się we wtorek w Krakowie z podsekretarzem obrony USA Elbridge’em Colbym. O rozmowie z szefem delegacji Pentagonu na spotkaniu grupy Bergen poinformował w środę. Jednym z tematów była stała baza armii amerykańskiej w Polsce.

Politycy spotkali się we wtorek w Krakowie w ramach spotkania tzw. grupy Bergen.

„Stała baza US Army w Polsce to ważny, ale jeden z wielu filarów naszej współpracy z USA. O całym jej strategicznym wymiarze rozmawiałem w Krakowie z delegacją Pentagonu pod przewodnictwem Elbrige'a Colby'ego. Polska i USA mają wspólny interes: silne NATO i bezpieczną Europę” - napisał Zalewski.



We wtorek w Krakowie doszło do spotkania tzw. grupy Bergen, czyli formatu zrzeszającego USA i część europejskich sojuszników z NATO: Polskę, Niemcy, Holandię, Norwegię, Szwecję i Finlandię. Zalewski przekazał w ubiegłym tygodniu, że do tej grupy dołączy teraz również Dania.

We wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego informował na X, że w przeddzień spotkania grupy Bergen spotkał się z Elbridge’em Colbym. „W rozmowie uczestniczyli również podsekretarz wojny USA Michael Duffey, zastępca asystenta sekretarza wojny ds. NATO i Europy William Cappelletti, ambasador USA w Polsce Thomas Rose oraz przedstawiciel USA przy NATO Matthew Whitaker” - napisał Grodecki.

Dodał, że podczas spotkania omówiono „priorytety bezpieczeństwa Polski i NATO oraz dalszy rozwój polsko-amerykańskiej współpracy obronnej”. „Dziękuję za otwartą i merytoryczną rozmowę. Polska i Stany Zjednoczone wspólnie wzmacniają bezpieczeństwo całego Sojuszu” - podkreślił szef BBN.

Polacy o ważnym spotkaniu, Litwini nie chcą przeceniać rozmów

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał w ubiegłym tygodniu, że organizacja spotkania grupy Bergen w Polsce pokazuje, że odgrywamy ważną rolę w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Z kolei minister obrony Litwy Robertas Kaunas, zaznaczał by nie przeceniać tego spotkania. Dodał, że do grupy Bergen zaproszono państwa dysponujące myśliwcami, samolotami tankowania w powietrzu i innymi strategicznymi systemami uzbrojenia, a więc zdolne realnie realizować decyzje o tzw. podziale obciążeń w Sojuszu.