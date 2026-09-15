Dach Teatru Słowackiego odzyskał dawny blask. Ministra kultury wdrapała się z wiertarką

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Ozdobne elementy zaprojektowane przez Jana Zawiejskiego pojawiły się na nowo wyremontowanym miedzianym dachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Scena stara się o możliwość stworzenia platformy widokowej, z której będzie można zobaczyć dach z bliska.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej przedstawiciele teatru poinformowali o zakończeniu remontu dachu. Najbardziej widoczną zmianą jest nowe miedziane pokrycie, które z czasem będzie patynować.

W trakcie modernizacji przywrócono też detale architektoniczne, usunięte podczas okupacji hitlerowskiej w latach 40. XX wieku, iglice, a także po raz pierwszy wykonano niektóre ozdoby projektu Jana Zawiejskiego.

Dach Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Dyrektor sceny Krzysztof Głuchowski wskazał, że pierwotny dach Jana Zawiejskiego był „rodzajem marzenia”, które udało się do końca zrealizować dopiero teraz.

Dokonaliśmy dwóch rzeczy: przywróciliśmy wszystkie ozdoby i wykonaliśmy te, które zaprojektował Zawiejski, ale których na tym dachu nie było. To jest prawdziwe marzenie Jana Zawiejskiego, wielkiego architekta tego budynku – dodał Głuchowski.

Odnowiony dach Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Powstanie platforma widokowa na dachu Teatru Słowackiego?

Na dachu odtworzone zostały między innymi maski w ozdobnym pasie kopuły, a znajdujące się tam figury przeszły konserwację. Dyrektor teatru powiedział też, że instytucja stara się o możliwość zrealizowania na dachu platformy widokowej, tak by odwiedzający mogli oglądać pokrycie z bliska i podziwiać z tego miejsca panoramę Krakowa.

Poprosiliśmy o wstępne uwagi konserwatorskie Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków, mamy już pieniądze na projektowanie. Chcemy zrobić platformę widokową tak zaprojektowaną, że nie będzie niszczyć piękna tego dachu, wtopi się w niego w całości – zapowiedział.

Ministra kultury Marta Cienkowska przypomniała na konferencji prasowej, że remont dachu był jednym z etapów kompleksowego remontu teatru. Wskazała, że kolejnym punktem będzie m.in. adaptacja budynku administracji przy placu św. Ducha 4 na siedzibę specjalistycznej biblioteki, która pomieści archiwalne dokumenty dotyczące krakowskiego teatru, zgromadzone przez lata.

To jest pewien ewenement, ambicja teatru, żeby inwestować w edukację kulturalną, która jest także edukacją obywatelską. Kilka tylko instytucji w Polsce zdecydowało się na to, żeby w teatrach otworzyć tzw. centra aktywności lokalnej; to jest także warunek realizacji Funduszy Europejskich. Te instytucje jeszcze bardziej otworzą się na mieszkańców – podkreśliła Cienkowska.

Krzysztof Głuchowski, Marta Cienkowska na dachu Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Krzysztof Głuchowski, Marta Cienkowska na dachu Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Kompleksowa modernizacja teatru ma kosztować ponad 32 mln zł, z czego 20 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu FEnIKS; programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Przewidywany wkład własny do projektu z budżetu województwa małopolskiego to 5 mln 693 tys. zł. Inwestycję kwotą ponad 300 tys. zł wspiera także Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - początkowo jako Teatr Miejski - działa nieprzerwanie od 1893 roku. Gmach zaprojektowany przez Jana Zawiejskiego jest zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Był jednocześnie pierwszym budynkiem w Krakowie, który posiadał oświetlenie elektryczne. Wnętrza gmachu ozdabiają freski wiedeńskiego artysty Antona Tucha oraz kurtyna Henryka Siemiradzkiego.

Odnowiony dach Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Odnowiony dach Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Odnowiony dach Teatru Słowackiego w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP