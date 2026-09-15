Dach Teatru Słowackiego odzyskał dawny blask. Ministra kultury wdrapała się z wiertarką

W poniedziałek podczas konferencji prasowej przedstawiciele teatru poinformowali o zakończeniu remontu dachu. Najbardziej widoczną zmianą jest nowe miedziane pokrycie, które z czasem będzie patynować.
W trakcie modernizacji przywrócono też detale architektoniczne, usunięte podczas okupacji hitlerowskiej w latach 40. XX wieku, iglice, a także po raz pierwszy wykonano niektóre ozdoby projektu Jana Zawiejskiego.
Dyrektor sceny Krzysztof Głuchowski wskazał, że pierwotny dach Jana Zawiejskiego był „rodzajem marzenia”, które udało się do końca zrealizować dopiero teraz.
Dokonaliśmy dwóch rzeczy: przywróciliśmy wszystkie ozdoby i wykonaliśmy te, które zaprojektował Zawiejski, ale których na tym dachu nie było. To jest prawdziwe marzenie Jana Zawiejskiego, wielkiego architekta tego budynku – dodał Głuchowski.
Powstanie platforma widokowa na dachu Teatru Słowackiego?
Na dachu odtworzone zostały między innymi maski w ozdobnym pasie kopuły, a znajdujące się tam figury przeszły konserwację. Dyrektor teatru powiedział też, że instytucja stara się o możliwość zrealizowania na dachu platformy widokowej, tak by odwiedzający mogli oglądać pokrycie z bliska i podziwiać z tego miejsca panoramę Krakowa.
Poprosiliśmy o wstępne uwagi konserwatorskie Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków, mamy już pieniądze na projektowanie. Chcemy zrobić platformę widokową tak zaprojektowaną, że nie będzie niszczyć piękna tego dachu, wtopi się w niego w całości – zapowiedział.
Ministra kultury Marta Cienkowska przypomniała na konferencji prasowej, że remont dachu był jednym z etapów kompleksowego remontu teatru. Wskazała, że kolejnym punktem będzie m.in. adaptacja budynku administracji przy placu św. Ducha 4 na siedzibę specjalistycznej biblioteki, która pomieści archiwalne dokumenty dotyczące krakowskiego teatru, zgromadzone przez lata.
To jest pewien ewenement, ambicja teatru, żeby inwestować w edukację kulturalną, która jest także edukacją obywatelską. Kilka tylko instytucji w Polsce zdecydowało się na to, żeby w teatrach otworzyć tzw. centra aktywności lokalnej; to jest także warunek realizacji Funduszy Europejskich. Te instytucje jeszcze bardziej otworzą się na mieszkańców – podkreśliła Cienkowska.
Kompleksowa modernizacja teatru ma kosztować ponad 32 mln zł, z czego 20 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu FEnIKS; programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Przewidywany wkład własny do projektu z budżetu województwa małopolskiego to 5 mln 693 tys. zł. Inwestycję kwotą ponad 300 tys. zł wspiera także Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - początkowo jako Teatr Miejski - działa nieprzerwanie od 1893 roku. Gmach zaprojektowany przez Jana Zawiejskiego jest zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Był jednocześnie pierwszym budynkiem w Krakowie, który posiadał oświetlenie elektryczne. Wnętrza gmachu ozdabiają freski wiedeńskiego artysty Antona Tucha oraz kurtyna Henryka Siemiradzkiego.