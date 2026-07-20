Cztery zarzuty i areszt. Ukrainiec zaatakował podczas Łemkowskiej Watry

Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas tegorocznej Łemkowskiej Watry w Zdyni, jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce.
46-letni obywatel Ukrainy, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nożem uczestników imprezy.
Cztery zarzuty i areszt
Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prok. Justyna Rataj-Mykietyn, podejrzanemu przedstawiono cztery zarzuty.
Dwa z nich dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i pracowników ochrony. Kolejne zarzuty dotyczą kierowania gróźb karalnych wobec uczestników imprezy oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z uczestników wydarzenia – przekazała prokurator.
46-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.
Radny powiatu wśród poszkodowanych
W wyniku ataku ranny został jeden z pracowników ochrony, który jest jednocześnie radnym powiatu gorlickiego oraz członkiem zarządu Zjednoczenia Łemków.
Mężczyzna został trzykrotnie ugodzony nożem – w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się lekkie, a 37-latek trafił do szpitala.
Śledczy wykluczyli, by motywem działania sprawcy była przynależność narodowa lub etniczna uczestników wydarzenia.
Podejrzany przyznał, że spożywał alkohol i nie potrafi wyjaśnić swojego postępowania. Potwierdził, że spożywał alkohol i nie był w stanie wytłumaczyć swojego postępowania. Wskazał, że nie pamięta dokładnie przebiegu zdarzenia – przekazała prok. Rataj-Mykietyn.
Według informacji policji, mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.
Interwencja ochrony i policji
Do ataku doszło 16 lipca późnym wieczorem, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej. 46-latek przyjechał specjalnie na imprezę, a będąc pod wpływem alkoholu, zaczął awanturować się z uczestnikami.
Gdy zauważono, że ma nóż, natychmiast interweniowali pracownicy ochrony, a następnie policjanci, którzy użyli wobec niego paralizatora.
Łemkowska Watra to wydarzenie, które od lat promuje otwartość i tolerancję. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Nie ma jak w domu”, a organizatorzy podkreślali ideę „No hejt”, zaznaczając, że impreza ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.