Cztery zarzuty i areszt. Ukrainiec zaatakował podczas Łemkowskiej Watry

RMF24

Do 10 lat więzienia grozi 46-letniemu obywatelowi Ukrainy, który podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni (Małopolskie) zaatakował nożem uczestników imprezy. Prokuratura przedstawiła mu cztery zarzuty, w tym czynnej napaści na policjantów. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Trafił na dwa miesiące do aresztu.

Do niebezpiecznego incydentu doszło podczas tegorocznej Łemkowskiej Watry w Zdyni, jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych społeczności łemkowskiej w Polsce.

46-letni obywatel Ukrainy, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował nożem uczestników imprezy.

Cztery zarzuty i areszt

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prok. Justyna Rataj-Mykietyn, podejrzanemu przedstawiono cztery zarzuty.

Dwa z nich dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji i pracowników ochrony. Kolejne zarzuty dotyczą kierowania gróźb karalnych wobec uczestników imprezy oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z uczestników wydarzenia – przekazała prokurator.

46-latek przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.

Radny powiatu wśród poszkodowanych

W wyniku ataku ranny został jeden z pracowników ochrony, który jest jednocześnie radnym powiatu gorlickiego oraz członkiem zarządu Zjednoczenia Łemków.

Mężczyzna został trzykrotnie ugodzony nożem – w udo, rękę i plecy. Na szczęście obrażenia okazały się lekkie, a 37-latek trafił do szpitala.

Śledczy wykluczyli, by motywem działania sprawcy była przynależność narodowa lub etniczna uczestników wydarzenia.

Podejrzany przyznał, że spożywał alkohol i nie potrafi wyjaśnić swojego postępowania. Potwierdził, że spożywał alkohol i nie był w stanie wytłumaczyć swojego postępowania. Wskazał, że nie pamięta dokładnie przebiegu zdarzenia – przekazała prok. Rataj-Mykietyn.

Według informacji policji, mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.

Interwencja ochrony i policji

Do ataku doszło 16 lipca późnym wieczorem, tuż przed rozpoczęciem Święta Kultury Łemkowskiej. 46-latek przyjechał specjalnie na imprezę, a będąc pod wpływem alkoholu, zaczął awanturować się z uczestnikami.

Gdy zauważono, że ma nóż, natychmiast interweniowali pracownicy ochrony, a następnie policjanci, którzy użyli wobec niego paralizatora.

Łemkowska Watra to wydarzenie, które od lat promuje otwartość i tolerancję. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Nie ma jak w domu”, a organizatorzy podkreślali ideę „No hejt”, zaznaczając, że impreza ma być miejscem otwartym dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, języka, wyznania czy poglądów.