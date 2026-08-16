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Cztery osoby ugodzone nożem. Policja poszukuje sprawcy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 sierpnia (10:49)

W nocy z soboty na niedzielę w Kętach w Małopolsce doszło do dramatycznych wydarzeń. W pobliżu jednej ze stacji paliw wybuchła awantura, która zakończyła się atakiem nożownika. Cztery osoby zostały ranne, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Policja ustala jego tożsamość i poszukuje napastnika.

Cztery osoby ugodzone nożem. Policja poszukuje sprawcy
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Według informacji przekazanych przez policję w bójce brało udział kilka osób – zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wyciągnął nóż i zaatakował 4 innych uczestników awantury. 

Trzy osoby z ranami powierzchownymi oraz jedna, która została ugodzona w klatkę piersiową trafiły do szpitala - powiedziała asp. Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu. 

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i jest poszukiwany. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kętach oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu od kilku godzin pracują nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia. 

Trwają przesłuchania świadków, zabezpieczane są nagrania z monitoringu i zbierane wszelkie możliwe dowody.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat sprawcy lub przebiegu zdarzenia, o kontakt z najbliższą jednostką


Źródło: RMF24
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