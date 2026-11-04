Człowiek Dudy w krakowskim magistracie. Gibała pozyskał nietypowego wolontariusza

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Były dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP w czasie prezydentury Andrzeja Dudy został doradcą ds. strategii prezydenta Krakowa Łukasza Gibały. Marcin Kędryna ma pełnić obowiązki jako wolontariusz, bez wynagrodzenia. Współpracuje jednak ze Stowarzyszeniem Kraków dla Mieszkańców, które założył Gibała i które według „GW” ma mu płacić.

Coraz więcej wolontariuszy w krakowskim magistracie

Wraz z objęciem stanowiska przez nowego prezydenta miasta, łącznie cztery osoby rozpoczęły wolontariat w UMK na podstawie zawartych porozumień – przekazało PAP biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa (UMK).

„Ich zakres obowiązków został określony indywidualnie, a świadczenia wykonywane są nieodpłatnie. Zawarcie porozumień zostało uzgodnione przez dyrektora magistratu z Prezydentem Miasta Krakowa” – wyjaśniła p.o. rzecznika prasowego prezydenta miasta Patrycja Piekoszewska. Porozumienia o wolontariacie obowiązują do końca roku. Według „Gazety Wyborczej” wszyscy mają otrzymywać wynagrodzenie ze stowarzyszenia Łukasza Gibały.

Kim jest Marcin Kędryna?

Marcin Kędryna doradza prezydentowi Krakowa w zakresie strategii. Trzy pozostałe osoby wspierają obsługę kancelaryjną i administracyjną, w tym przyjmowanie, segregowanie i dystrybucję korespondencji, a także obieg dokumentów, rejestrowanie spraw i monitorowanie terminów ich realizacji.

Urodzony w Krakowie Kędryna to były dziennikarz i były szef biura prasowego prezydenckiej kancelarii za czasów Andrzeja Dudy. Obecnie, na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Karola Nawrockiego Marcin Kędryna widnieje jako członek Rady Nowych Mediów przy Prezydencie RP.

„Gazeta Wyborcza” opisuje, że Kędryna korzysta w magistracie z dawnego gabinetu Marii Klaman, która była zastępczynią Aleksandra Miszalskiego. Jego nazwisko pojawia się też w kalendarzu spotkań prezydenta i zastępców.

Wielkie zmiany po wyborach

Łukasz Gibała od dwóch tygodni jest prezydentem Krakowa. Od tego czasu przeprowadza zmiany w magistracie nie tylko personalne, ale i mające przynieść zadłużonemu na 9 mld zł miastu oszczędności.

W środę Gibała w serwisach społecznościowych poinformował, że – w celu oszczędności – zaproponuje radnym uchwałę, na mocy której Kraków wystąpi „z szeregu organizacji, stowarzyszeń i związków miast”. Przyniosłoby to miastu ok. 8,2 mln zł rocznie oszczędności.

Chodzi m.in. o wystąpienie z Eurocities i Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. „Kraków płaci wysokie składki członkowskie. Tymczasem korzyści są niewielkie, a zadania dublują się często z zadaniami jednostek miejskich” – ocenił prezydent Krakowa.

Wśród dotychczasowych decyzji Gibały jest m.in. likwidacja sześciu departamentów utworzonych przez jego poprzednika Aleksandra Miszalskiego (KO). Nowy prezydent wypowiedział także umowy pięciorgu pełnomocnikom prezydenta miasta oraz m.in. dyrektorom Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Lecą głowy w krakowskim magistracie. Gibała zwalnia pięcioro pełnomocników Rewolucja kadrowa w krakowskim magistracie. Nowy prezydent miasta, Łukasz Gibała, zdecydował o zwolnieniu pięciorga pełnomocników, którzy współpracowali z poprzednim włodarzem, Aleksandrem Miszalskim. To kolejny etap szeroko zakrojonych zmian, które…

W ramach szukania oszczędności Gibała zaproponował również obniżenie sobie pensji do ustawowego minimum. Poinformował też m.in. o planie obniżenia kosztów funkcjonowania kancelarii prezydenta na rok 2027 o 30 proc. w stosunku do założeń, które zastał.

Przekazał także, że jego I zastępca Karol Wałachowski opublikował roboczą wersję Planu Ogólnego Miasta Krakowa. Dokument był przygotowywany za czasów Aleksandra Miszalskiego oraz Stanisława Kracika i przedstawia stan prac na 31 lipca 2026 r. Poprzednie władze miasta odmawiały publikacji dokumentu.

Łukasz Gibała został wybrany na prezydenta Krakowa po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z tej funkcji. W II turze 11 października bezpartyjny Gibała otrzymał ponad 62 proc. poparcia, a jego rywalka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, niemal 38 proc.