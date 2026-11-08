Co z rannymi po strzelaninie w Krakowie? Wojewoda małopolski ujawnia

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Szósta ofiara śmiertelna sobotniej strzelaniny w Krakowie to 51-letnia obywatelka Austrii - poinformował wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Bilans tragedii pozostaje niezmienny: zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych, w tym sprawca. Stan 14 poszkodowanych jest stabilny.

W niedzielę po południu, podczas konferencji prasowej, wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przypomniał, że 16 osób w dalszym ciągu przebywa w sześciu szpitalach na terenie Krakowa.

Z tych 16 osób - stan 14 można określić jako osoby w stanie stabilnym. Jedna osoba pozostaje nadal w stanie ciężkim. Tu mówimy o policjancie, który ucierpiał przy zatrzymaniu. Jedna osoba pozostaje w stanie krytycznym. Jest to sprawca zamachu - powiedział.

Potwierdził, że obaj policjanci, którzy ucierpieli przy zatrzymaniu sprawcy strzelaniny w Krakowie, zostali wybudzeni ze śpiączki i pozostają pod opieką lekarzy. Na ten moment nie są do nich dopuszczane osoby trzecie. Żadne czynności z tymi policjantami nie mogą w tym momencie być wykonywane. Te osoby nie są również odwiedzane - zaznaczył.

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Wojewoda małopolski o ofiarach śmiertelnych

Odnosząc się do ofiar śmiertelnych sobotniej strzelaniny, Krzysztof Klęczar wskazał, że pojawiły się spekulacje w sieci na temat śmierci kolejnej osoby.

To nie jest prawda. Informacja o tym, że zmarła obywatelka Austrii, może wynikać z interpretacji faktu, iż podając narodowość sześciu ofiar, w przypadku jednej z ofiar podawałem, że nie jest to obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej - wyjaśnił wojewoda małopolski.

Wskazał, że chodziło o czynności ze służbami konsularnymi. Mogę potwierdzić, że 51-letnia kobieta, która jest szóstą ofiarą zamachu, to obywatelka Austrii - powiedział.

Przypomniał, że pozostałymi ofiarami śmiertelnymi ataku są 61-letnia obywatelka Polski, 47-letnia obywatelka Polski, 53-letnia obywatelka Polski, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii oraz około 50-letni mężczyzna, obywatel Polski.

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Strzelanina w centrum Krakowa

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę po godzinie 15. Zamaskowany mężczyzna wjechał czarnym Subaru na Rynek Główny w Krakowie, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Samochód przemieszczał się przez centrum miasta aż do skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie zderzył się z innym pojazdem. Następnie doszło do wymiany ognia z policjantami. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy oraz sam napastnik.