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Ciężarówka zaklinowała się w środę pod wiaduktem kolejowym nad DK52 w Kleczy Dolnej, w Małopolsce. Na trasie obowiązywał ruch wahadłowy.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Przed godz. 13:00 ciężarówka jadąca trasą krajową nr 52 pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską zaklinowała się pod wiaduktem kolejowym. GDDKiA podała, że z pojazdu spadł kontener, który zahaczył o konstrukcję wiaduktu.

Na trasie obowiązywał ruch wahadłowy. Utrudnienia udało się zażegnać przed godz. 15:00.

Na miejsce przybyli m.in. przedstawiciele kolei, którzy sprawdzają, czy wiadukt nie został uszkodzony.

Pod wiaduktem w Kleczy Dolnej przejadą samochody poniżej 3,5 m wysokości.

Droga nr 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najruchliwszych szlaków na południu Polski. Przebiega między innymi przez Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.