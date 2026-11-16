Ciało zamachowca z Krakowa trafi na cele naukowe? Gibała zabrał głos

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował dziś, że jeśli rodzina nie zgłosi się po odbiór ciała Michała O. po zakończeniu czynności prokuratorskich, zostanie ono przekazane na cele naukowe i medyczne.
To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu, tylko żeby przekazać to ciało na cele medyczne, na cele naukowe – powiedział Gibała.
Aby ciało mogło zostać przekazane na cele naukowe, konieczna jest zgoda uczelni medycznej. Miasto planuje skierować wniosek do Collegium Medicum, które zdecyduje, czy skorzysta z tej możliwości.
Do czasu podjęcia decyzji przez rodzinę oraz uczelnię, ciało pozostaje do dyspozycji prokuratury.
Nie będzie pochówku w Krakowie
Prezydent Gibała podkreślił też, że jeśli rodzina nie zdecyduje się na odbiór ciała, miasto nie będzie organizowało pochówku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie podejmie się organizacji pogrzebu.
W poniedziałek w Waśniowie w powiecie ostrowieckim odbyły się natomiast uroczystości pogrzebowe rodziców oraz siostry Michała O. Informację tę podał lokalny portal „Echo Dnia”.
Tragiczne wydarzenia w Krakowie
7 listopada w wyniku strzelaniny w centrum Krakowa zginęło sześć osób, 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. 24-latek samochodem wjechał na płytę rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi.
Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi.
Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu w poniedziałek. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.