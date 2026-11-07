Ciała trzech osób w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie

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W domu sprawcy sobotniej strzelaniny w Krakowie znaleziono ciała trzech osób - poinformował premier Donald Tusk. To dwie kobiety i mężczyzna, prawdopodobnie najbliżsi członkowie rodziny napastnika.

Ostrowiec Świętokrzyski: policyjna blokada na dojeździe do mieszkania zamachowcy z Krakowa, 07.11.2026 r. (fot. Piotr Polak)

Ostrowiec Świętokrzyski: policyjna blokada na dojeździe do mieszkania zamachowcy z Krakowa, 07.11.2026 r. (fot. Piotr Polak) / PAP

W sobotę późnym wieczorem, na odprawie z ministrami i służbami w związku ze strzelaniną w Krakowie, premier Donald Tusk poinformował, że „prawdopodobnie” w domu sprawcy są nieżywi ludzie. Tak wynika z obrazu drona. Będziemy to potwierdzać - mówił.

Po chwili dodał, że znaleziono ciała trzech osób - dwóch kobiet i mężczyzny. To najprawdopodobniej najbliżsi członkowie rodziny napastnika - rodzice i siostra.

Sprawca strzelaniny ma 24 lata i przed atakiem w centrum Krakowa mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Szef rządu podkreślił, że gdy tylko będzie więcej wiadomo na temat tego makabrycznego odkrycia, przekaże stosowne informacje.

Donald Tusk po tragedii w Krakowie: Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów „Do tej pory w Polsce nie mieliśmy tak drastycznych przypadków terroryzmu. Tak trzeba nazwać ten okrutny zamach” - mówił premier Donald Tusk na odprawie z ministrami i służbami po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. „Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem…

Strzelanina w Krakowie

W sobotę tuż po godz. 15 zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób.

Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W ogólny bilans rannych wlicza się sprawcę, który został postrzelony i trafił do szpitala.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika już po trzech minutach od zgłoszenia. Podkreślił, że szybka reakcja służb zapobiegła jeszcze większej tragedii.

Niedziela i poniedziałek będą w Polsce dniami żałoby narodowej.