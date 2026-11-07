Ciała trzech osób w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie

W sobotę późnym wieczorem, na odprawie z ministrami i służbami w związku ze strzelaniną w Krakowie, premier Donald Tusk poinformował, że „prawdopodobnie” w domu sprawcy są nieżywi ludzie. Tak wynika z obrazu drona. Będziemy to potwierdzać - mówił.
Po chwili dodał, że znaleziono ciała trzech osób - dwóch kobiet i mężczyzny. To najprawdopodobniej najbliżsi członkowie rodziny napastnika - rodzice i siostra.
Sprawca strzelaniny ma 24 lata i przed atakiem w centrum Krakowa mieszkał w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Szef rządu podkreślił, że gdy tylko będzie więcej wiadomo na temat tego makabrycznego odkrycia, przekaże stosowne informacje.
Strzelanina w Krakowie
W sobotę tuż po godz. 15 zamaskowany 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i otworzył ogień do przypadkowych osób.
Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. W ogólny bilans rannych wlicza się sprawcę, który został postrzelony i trafił do szpitala.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika już po trzech minutach od zgłoszenia. Podkreślił, że szybka reakcja służb zapobiegła jeszcze większej tragedii.
Niedziela i poniedziałek będą w Polsce dniami żałoby narodowej.