Ciągnęła psa na metalowym łańcuchu za Audi. Grozi jej kilka lat więzienia

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Do kilku lat więzienia grozi kobiecie, która na terenie gminy Nowy Targ w Małopolsce - mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie - kierowała Audi. Do haka jej samochodu na metalowym łańcuchu przywiązany był pies. Ciągnęła go za sobą prawie 400 metrów. Obrażenia psa były bardzo poważne i rozległe. Na drodze widoczne były ślady krwi i fragmenty naskórka zwierzęcia. Kobieta została zatrzymana.

Do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości - to grozi kobiecie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przepisy przewidują zastosowanie tego środka wobec kierujących, którzy mieli co najmniej 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Sprawa będzie również prowadzona pod kątem przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może także orzec zakaz posiadania zwierząt, nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt oraz przepadek zwierzęcia.

Bestialskie zachowanie mieszkanki gminy Nowy Targ

To wszystko grozi kobiecie, która - jak poinformowała dzisiaj policja - w miniony weekend gminie Nowy Targ w województwie małopolskim jechała w stanie nietrzeźwości Audi. Za samochodem - na metalowym łańcuchu - ciągnęła psa. Świadkowie zatrzymali kobietę jeszcze zanim na miejsce przyjechała policja.

Obrażenia zwierzęcia były bardzo poważne i rozległe, a na nawierzchni ulicy widoczne były ślady krwi i fragmenty naskórka pozostawione przez zwierzę. Wszystko wskazuje, że kobieta przemierzyła wraz z psem odcinek około 400 metrów. Ranny pies otrzymał niezbędną pomoc weterynaryjną i został zabrany do lecznicy - poinformowała małopolska policja.

Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Została zatrzymana. Po odbiór samochodu, którym kierowała kobieta, przyjechał mężczyzna, który - jak się okazało - również był nietrzeźwy.