Rozpoczęła się nasza słynna przedświąteczna akcja "Choinki pod choinkę"! Konwój RMF FM odwiedza dziś dwa miasta - Nowy Sącz i Tarnów. Oprócz bożonarodzeniowych drzewek, na naszych słuchaczy czekają też inne atrakcje.

Żółto-niebieski konwój rano stanął na Rynku w Nowym Sączu. Kolejka po choinki była bardzo długa.

Od rana mieszkańcy Nowego Sącza czekali na wymarzone drzewko świąteczne, a tych zielonych pachnących mieliśmy w sumie pół tysiąca.

Po drzewko przyszła m.in. cała klasa z pobliskiej szkoły. To będzie taka klasowa choinka od RMF FM. Pięknie ją ozdobimy, będziemy robić dekoracje i weźmiemy udział w szkolnym konkursie na najpiękniejszą salę i myślę, że nasza klasa musi w tym roku wygrać - mówili naszemu reporterowi uczniowie.

W zimowej scenerii rozgrzewał nas Mateusz Ziółko.

Nowy Sącz to pierwsze miasto, które odwiedziliśmy dziś w ramach naszej akcji "Choinki pod choinkę". Od 14 do 15:30 jesteśmy z Wami na Rynku w Tarnowie.

14 miast na trasie choinkowego konwoju RMF FM

Tegoroczna trasa naszego żółto-niebieskiego konwoju wiedzie przez 14 miast, które odwiedzimy w 7 dni. Przygotowaliśmy dla Was setki pachnących lasem drzewek w ramach ogólnopolskiej akcji "Choinki pod choinkę od RMF FM".

Rozdawaniu drzewek towarzyszy moc atrakcji. Przygotowaliśmy dla Was wiele konkursów i zabaw, podczas których otrzymacie aromatyczne pierniczki z logo RMF FM.

Podobnie jak w ubiegłych latach dołączą do nas muzyczne gwiazdy - Cleo, Viki Gabor, Sara James, Blanka, Piotr Kupicha, Mr Zoob, Mateusz Ziółko, Enej, Wiktor Dyduła, Michał Szczygieł. Łapcie w dłonie kalendarze i rezerwujcie sobie czas, by spędzić go razem z RMF FM!

Gdzie jeszcze spotkacie nasz konwój?