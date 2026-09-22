Budżet obywatelski Krakowa na nowych zasadach. Jak zagłosować?

RMF24

Mieszkańcy Krakowa mogą realnie wpłynąć na rozwój swojego miasta. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego, w którym do rozdysponowania są aż 54 miliony złotych. Każdy głos może zdecydować o powstaniu nowych inwestycji, wydarzeń czy terenów zielonych. Głosowanie potrwa do 28 września. Jak i gdzie oddać głos? Wszystkie szczegóły znajdziesz w tym artykule.

54 miliony złotych w rękach mieszkańców

W tym roku pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest rekordowa. Mieszkanki i mieszkańcy mają w swoich rękach aż 54 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.

Kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego jest pokaźna, co wynika z tego, że rok do roku rośnie budżet miasta i to pół procent zamienia się dziś w 54 mln zł. Z tej puli, zamiast jednej dużej inwestycji, sfinansowanych zostanie dziesiątki projektów, które zgłosili sami mieszkańcy i które zyskają poparcie w głosowaniu – podkreślił pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

Mieszkańcy mogą wybierać spośród projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. To szansa, by zrealizować inicjatywy, które odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności – od nowych placów zabaw, przez nasadzenia drzew, po wydarzenia kulturalne i ścieżki rowerowe.

Nowe zasady głosowania

Tegoroczne głosowanie odbywa się według nowych, bardziej przejrzystych zasad. Każdy mieszkaniec może oddać głos na maksymalnie sześć projektów: trzy dzielnicowe i trzy ogólnomiejskie. Aby głos był ważny, należy wskazać przynajmniej po jednym projekcie z każdej kategorii. Nowe rozwiązania mają zwiększyć reprezentatywność wyników i zachęcić do świadomego wyboru.

Lista projektów dostępna jest na stronie internetowej budzet.krakow.pl. Głosować można do 28 września.

Jak oddać głos?

Najwygodniejszą formą pozostaje głosowanie online – wystarczy zalogować się na stronie budzet.krakow.pl, wybrać projekty i przydzielić im od 1 do 3 punktów.

Głos można oddać również przez aplikację mKraków, wybierając odpowiedni kafelek i przechodząc do serwisu budżetowego.

Dla osób preferujących tradycyjne rozwiązania przygotowano stacjonarne punkty do głosowania, zlokalizowane w przestrzeniach zarządzanych przez miasto. Dodatkowo głos można oddać podczas wybranych wydarzeń plenerowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Budżet obywatelski to nie tylko wybór inwestycji, ale także budowanie więzi społecznych i poczucia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania.

To zadania najbardziej oczekiwane i najbardziej potrzebne lokalnie, każde z nich powstało z chęci poprawy najbliższego otoczenia i zrobienia czegoś pozytywnego dla szerszej wspólnoty. Warto więc dołączyć do głosowania, żeby mieć wpływ na to, jak zmieni się miasto, dzielnica, osiedle – zaznacza Stanisław Kracik.

Wysoka frekwencja przekłada się także na większe środki w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego dla najbardziej zaangażowanych dzielnic. To mechanizm, który pozwala mieszkańcom realnie wpływać na rozwój i jakość życia w Krakowie.

Budżet obywatelski to narzędzie dostępne dla każdego, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do realizacji wartościowych inicjatyw.

To mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia i mogą sprawić, by Kraków był jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia.