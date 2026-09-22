Budżet obywatelski Krakowa na nowych zasadach. Jak zagłosować?

54 miliony złotych w rękach mieszkańców
W tym roku pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski jest rekordowa. Mieszkanki i mieszkańcy mają w swoich rękach aż 54 mln złotych, które zostaną przeznaczone na realizację projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich.
Kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego jest pokaźna, co wynika z tego, że rok do roku rośnie budżet miasta i to pół procent zamienia się dziś w 54 mln zł. Z tej puli, zamiast jednej dużej inwestycji, sfinansowanych zostanie dziesiątki projektów, które zgłosili sami mieszkańcy i które zyskają poparcie w głosowaniu – podkreślił pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
Mieszkańcy mogą wybierać spośród projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich. To szansa, by zrealizować inicjatywy, które odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności – od nowych placów zabaw, przez nasadzenia drzew, po wydarzenia kulturalne i ścieżki rowerowe.
Nowe zasady głosowania
Tegoroczne głosowanie odbywa się według nowych, bardziej przejrzystych zasad. Każdy mieszkaniec może oddać głos na maksymalnie sześć projektów: trzy dzielnicowe i trzy ogólnomiejskie. Aby głos był ważny, należy wskazać przynajmniej po jednym projekcie z każdej kategorii. Nowe rozwiązania mają zwiększyć reprezentatywność wyników i zachęcić do świadomego wyboru.
Lista projektów dostępna jest na stronie internetowej budzet.krakow.pl. Głosować można do 28 września.
Jak oddać głos?
Najwygodniejszą formą pozostaje głosowanie online – wystarczy zalogować się na stronie budzet.krakow.pl, wybrać projekty i przydzielić im od 1 do 3 punktów.
Głos można oddać również przez aplikację mKraków, wybierając odpowiedni kafelek i przechodząc do serwisu budżetowego.
Dla osób preferujących tradycyjne rozwiązania przygotowano stacjonarne punkty do głosowania, zlokalizowane w przestrzeniach zarządzanych przez miasto. Dodatkowo głos można oddać podczas wybranych wydarzeń plenerowych.
Dlaczego warto wziąć udział?
Budżet obywatelski to nie tylko wybór inwestycji, ale także budowanie więzi społecznych i poczucia odpowiedzialności za miejsce zamieszkania.
To zadania najbardziej oczekiwane i najbardziej potrzebne lokalnie, każde z nich powstało z chęci poprawy najbliższego otoczenia i zrobienia czegoś pozytywnego dla szerszej wspólnoty. Warto więc dołączyć do głosowania, żeby mieć wpływ na to, jak zmieni się miasto, dzielnica, osiedle – zaznacza Stanisław Kracik.
Wysoka frekwencja przekłada się także na większe środki w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego dla najbardziej zaangażowanych dzielnic. To mechanizm, który pozwala mieszkańcom realnie wpływać na rozwój i jakość życia w Krakowie.
Budżet obywatelski to narzędzie dostępne dla każdego, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Każdy głos ma znaczenie i może przyczynić się do realizacji wartościowych inicjatyw.
To mieszkańcy najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia i mogą sprawić, by Kraków był jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia.