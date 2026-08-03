Brutalne pobicie w centrum Krakowa. Policja szuka sprawców

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Wizerunek dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o pobicie opublikowała Komenda Miejska Policji w Krakowie, prosząc o pomoc w ich identyfikacji oraz o kontakt w razie posiadania jakichkolwiek informacji na ich temat. Służby zapewniają anonimowość. Do brutalnego aktu agresji doszło przy ul. Szewskiej 1 maja.

Pobicie w centrum Krakowa. Policja prosi o pomoc

Krakowskie służby zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawców pobicia, do którego doszło 1 maja przy ul. Szewskiej.



Najpierw w jednym z lokali gastronomicznych, a następnie na zewnątrz, osoby te pobiły trzech mężczyzn, czym - jak określa policja - „naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu”.

Sprawą zajmuje się Komisariat Policji I w Krakowie. Ponieważ na razie nie udało się namierzyć agresorów ani ustalić ich personaliów, fukcjonariusze opublikowali ich wizeruneki. Informacje w tej sprawie można kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl. Policja zapewnia anonimowość.

fot. KMP w Krakowie / Policja

mężczyzna w czarnym ubraniu na chodniku

fot. KMP w Krakowie / Policja

fot. KMP w Krakowie / Policja