Brutalne pobicie w centrum Krakowa. Policja szuka sprawców

Pobicie w centrum Krakowa. Policja prosi o pomoc
Krakowskie służby zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawców pobicia, do którego doszło 1 maja przy ul. Szewskiej.
Najpierw w jednym z lokali gastronomicznych, a następnie na zewnątrz, osoby te pobiły trzech mężczyzn, czym - jak określa policja - „naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu”.
Sprawą zajmuje się Komisariat Policji I w Krakowie. Ponieważ na razie nie udało się namierzyć agresorów ani ustalić ich personaliów, fukcjonariusze opublikowali ich wizeruneki. Informacje w tej sprawie można kierować do Komisariatu Policji I w Krakowie pod numer 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl. Policja zapewnia anonimowość.