Bon rzemieślniczy rusza w Krakowie. Kto może skorzystać?

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Od dzisiaj (1 września) mieszkańcy Krakowa posiadający Kartę Krakowską mogą skorzystać z wyjątkowego programu – Bonu Rzemieślniczego. To szansa na naprawę lub odnowienie codziennych przedmiotów z 50-procentowym rabatem, nawet do 100 zł. Program ma przynieść realne oszczędności, wspierać lokalnych przedsiębiorców i promować ekologiczne postawy.

Bon Rzemieślniczy to nowa inicjatywa krakowskiego magistratu, która umożliwia mieszkańcom skorzystanie z usług wybranych rzemieślników na preferencyjnych warunkach.

Jak informują urzędnicy, „na jego podstawie otrzymają oni do 50 proc. dofinansowania do wybranej usługi krakowskiego zakładu rzemieślniczego – maksymalnie 100 zł brutto na usługę”.

Z bonu można skorzystać tylko raz, a liczba dostępnych bonów jest ograniczona.

Jakie usługi obejmuje program?

Program obejmuje szeroki wachlarz usług, m.in. krawieckie, szewskie, kaletnicze, zegarmistrzowskie, złotnicze, ślusarskie, stolarskie, tapicerskie oraz naprawę sprzętu AGD. Dzięki temu mieszkańcy mogą taniej naprawić ulubioną kurtkę, buty, torebkę, zegarek czy sprzęt domowy.

Gdzie znaleźć listę rzemieślników?

Lista zakładów uczestniczących w programie jest dostępna w aplikacji „Kraków Bon Rzemieślniczy”, którą można pobrać w App Store i Google Play.

Znajdziemy tam interaktywną mapę z lokalizacjami oraz szczegółami usług. Informacje dostępne są także na stronie internetowej bon.izba.krakow.pl. Zakłady biorące udział w programie oznaczone są specjalnymi naklejkami „Honorujemy Kartę Krakowską”.

Jak skorzystać z Bonu?

Bon nie ma fizycznej ani cyfrowej formy. Wystarczy udać się do wybranego rzemieślnika z listy i okazać Kartę Krakowską – plastikową lub mobilną.

W przypadku pozytywnej weryfikacji karty, rabat na usługę w wysokości 50 proc. – do 100 zł zostanie przyznany automatycznie – wyjaśniają urzędnicy.

Do kiedy można skorzystać z programu?

Bon Rzemieślniczy można realizować od 1 września do 31 grudnia 2026 roku, jednak termin może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania puli bonów. Lista rzemieślników będzie aktualizowana na bieżąco, a lokalni fachowcy mogą dołączyć do programu do 15 grudnia.

Program realizowany jest we współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, a finansowany ze środków Miasta Krakowa. Celem jest nie tylko wsparcie domowych budżetów, ale także promocja napraw zamiast wyrzucania, co wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska.