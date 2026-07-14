Bolidy i Bergmonstery wracają do Limanowej!

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130 kierowców, czyli tylu, ilu pomieścić może trasa Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą zgłosiło się do tegorocznych zawodów. Na liście zgłoszeń zarówno Mistrzostw Europy FIA w wyścigach górskich (wyścig jest 7. rundą FIA EHC), jak i Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (7. i 8. runda GSMP) znaleźli się wszyscy pretendenci do tytułów mistrzów Europy i Polski z 15 państw! Zawody, które organizuje Auto Moto Klub Limanowa odbędą się w dniach 17-19.07.2026.

Mistrzostwa Europy w wyścigach górskich (FIA EHC)

Do europejskiego czempionatu zgłosiło się 39 kierowców. Kibice, którzy w najbliższy weekend przyjadą do Limanowej obejrzą start 13 aut kat. 2 (tzw. bolidy), w dwóch z nich znajdą się Polacy: Sebastian Matuszewski (ADR 3 Mugen) i Pumba (Tatuus F4 T014). Jednak uwaga widzów jak zawsze skupiona będzie na starcie wielokrotnego mistrza Europy, lidera tegorocznych rozgrywek, Christiana Merli (ITA, Nova Proto NP 01), zajmującego na razie drugie miejsce O’Playa (ITA, Nova Proto 03) i trzeciego Josebę Iraola Lanzagortę (ESP, Nova NP01). Swój start zaanonsowali także liderzy poszczególnych grup w tej kategorii, m.in. Tereza Machowa (CZE, Gr. P4, Norma M 20 F), jedyna pani kierująca w Limanowej bolidem.

Fot. Agnieszka Wołkowicz/Agencja UMA Małopolska

Równie mocno obsadzona jest kategoria 1 (auta z nadwoziem zamkniętym). Tu ogromną niespodziankę przygotował Szwajcar Reto Meisel, prowadzący w tym roku klasyfikację generalną w potężnym Mercedesie SLK 340. Po analizie limanowskiej nawierzchni o zmiennej przyczepności zdecydował się na wypożyczenie napędzanego na cztery koła Mitsubishi Lancera EVO V 001 Ams, jednego ze sławnej serii polskich Bergmonsterów. Ponad 1000-konne auto znane było m.in. ze startów Szymona Łukaszczyka.

Meisel prowadzi zarówno w generalnej kategorii, jak i w grupie 1 i w kategorii Best Performer cat. 1.

O utrzymanie swoich pozycji w generalce, podczas 17. Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą rywalizować będą kolejni kandydaci do podium: drugi Matija Jurisic (CRO, Peugeot 308 TCR) i Kevin Raith (AUT, Porsche GT3 Cup). Do Polski przyjadą liderzy poszczególnych grup: Marek Rybnicek (CZE, Skoda Fabia RS), wspomniany Matija Jurisic i Vojtech Bejda (CZE, Peugeot 308).

Polscy kibice na pewno skupią się na starcie Krzysztofa Mikołajczyka (POL, Honda Integra, jedynego Polaka startującego w tym roku w całym cyklu FIA EHC), startujących okazjonalnie (w Polsce tylko w zawodach międzynarodowych) Karola Krupy (Skoda Fabia CT), Szymona Piękosia (POL, Mitsubishi Lancer) i powracającego do wyścigów Roberta Sługockiego (POL, Automobilklub Krakowski, Mitsubishi Lancer EVO X). Do klasyfikacji europejskiej zgłosił się też urzędujący mistrz Polski Sebastian Stec (POL, Automobilklub Polski, Ford Fiesta), który powalczy w obu rozgrywanych w Limanowej rywalizacjach.

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski (GSMP)

W jednej z najważniejszych imprez motorsportowych w Polsce nie mogło zabraknąć całej czołówki cyklu, ze wspomnianym tegorocznym liderem Sebastianem Stecem.

W 7. i 8. rundzie GSMP mistrza będą chcieli dogonić Michał Kornaś (Automobil Kielecki, Toyota Yaris GR), Karol Krupa, Roman Baran (Automobilklub Rzeszowski, Mitsubishi Lancer). Ciekawie wyglądać będzie rywalizacja dwóch Lamborghini Hurracan, kierowanych przez Jakuba Kozioła (Automobilklub Krakowski) i Bartłomieja Madziary (Automobilklub Wielkopolski). Zobaczymy także Macieja Serafina w Hondzie Integra (Automobilklub Biecki), który jako pierwszy Polak wystartował w czerwcu w legendarnym wyścigu Pikes Peak w USA.

Organizatorzy z AMK Limanowa podkreślają znakomitą współpracę z administracją rządową i samorządową oraz służbami mundurowymi, bez której przygotowanie i realizacja zawodów na tak wysokim poziomie byłaby niemożliwa.

Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki:

Niezmiernie miło mi zaprosić Państwa na wielkie święto motosportu, jakim jest Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą. Już po raz trzeci mam przyjemność, objąć to wydarzenie swoim honorowym patronatem. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą to wydarzenie, na którym nie może zabraknąć żadnego, prawdziwego pasjonata sportów samochodowych i motoryzacji. Jest on rozgrywany w randze mistrzostw Polski i od lat przyciąga najlepszych kierowców rajdowych z całego świata. Najszybsza i jednocześnie najwyżej w Polsce położona trasa rajdu pozwala wykazać się im kunsztem i umiejętnościami budzącymi podziw u zawsze bardzo licznie zgromadzonej publiczności. Serdecznie zapraszam Państwa do Limanowej na jedyny taki w Polsce wyścig. Życzę wspaniałych, sportowych emocji i znakomitej zabawy.

Fot. Agnieszka Wołkowicz/Agencja UMA Małopolska

Łukasz Smółka, marszałek województwa małopolskiego:

Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą to jedyne zawody w Polsce, które stanowią rundę prestiżowych Mistrzostw Europy FIA w wyścigach górskich oraz rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Każda edycja zawodów, rozgrywana na legendarnej, najdłuższej w Polsce trasie łączącej Limanową i Kamienicę, skupia uwagę motorsportowego świata, przyciągając zarówno europejską elitę zawodników, jak i rzesze kibiców. To inicjatywa, która buduje sportową wspólnotę, promuje rywalizację w duchu fair-play i pokazuje, że Małopolska jest miejscem sprzyjającym organizacji wydarzeń na wysokim poziomie, nie bez powodu określanym mianem „areny mistrzostw”. Cieszę się, że województwo małopolskie ponownie zostało partnerem strategicznym wyścigu. To nie tylko przykład strategii wzmacniania wizerunku sportowej marki Małopolska, ale również bardzo dobrej współpracy z organizatorami zawodów.

Skrócony Harmonogram 17. Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą

17.07 (piątek):

8:30-18:00 Limanowa, Stara Wieś Odbiór Administracyjny, techniczne badanie kontrolne.

18.07 (sobota):

06:00-21:00 – zamknięcie drogi,

08:00 – podjazd treningowy 1,

10:30 – podjazd treningowy 2,

13:00 – 1. podjazd wyścigowy 7. rundy GSMP.

Po zakończeniu 1. podjazdu wyścigowego, 2. podjazd wyścigowy 7. rundy GSMP.

30 minut po zakończeniu podjazdu ceremonia wręczania nagród za 7. rundę GSMP.

19.07 (niedziela):

07:00- 21:00 – zamknięcie drogi;

08:00 – podjazd treningowy;

10:30 – 1. podjazd wyścigowy 7. rundy FIA EHC, 8. rundy GSMP.

Po zakończeniu 1. podjazdu wyścigowego 2. podjazd wyścigowy 7. wundy FIA EHC, 8. rundy GSMP.

40 minut po zakończeniu podjazdu wyścigowego ceremonia wręczania nagród FIA EHC, GSMP.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz mapy wydarzenia znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej: www.wysciggorski.pl

Dla tych, którzy nie będą mogli pojawić się na miejscu, organizatorzy przygotowali transmisję online na żywo na profilu Auto Moto Klubu Limanowa w serwisie YouTube. Tradycyjnie na miejscu działać będzie także niezastąpione Race Radio, a wyniki na żywo będzie można śledzić sekunda po sekundzie na stronie www.wyniki-online.pl

Partnerem strategicznym 17. Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą jest województwo małopolskie.