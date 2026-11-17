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Krakowska branża turystyczna chce pilnego spotkania z prezydentem Łukaszem Gibałą, by porozmawiać o bezpieczeństwie turystów po ataku w Krakowie, ochronie wizerunku miasta oraz ryzyku anulowania zagranicznych rezerwacji. Niepokoi ich także plan wystąpienia miasta z dziewięciu organizacji i stowarzyszeń.

Betonowe zapory przy wjeździe na Rynek Główny w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski

Betonowe zapory przy wjeździe na Rynek Główny w Krakowie, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Kraków chce wystąpić z dziewięciu organizacji. Branża protestuje

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że w ramach oszczędności planuje doprowadzić do wystąpienia miasta z dziewięciu organizacji i stowarzyszeń, głównie związanych z branżą turystyczną. Według szacunków prezydenta takie rozwiązanie miałoby przynieść miastu 8,2 mln zł oszczędności rocznie. Sprawa znalazła się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa, zaplanowanej na 18 listopada.

Propozycja wywołała sprzeciw przedstawicieli branży. Oburzenia nie kryją Polska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego oraz Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Organizacje wspólnie zaapelowały o przeprowadzenie kompleksowych analiz, rzeczową dyskusję i dialog z przedstawicielami sektora turystycznego.

Przygotowały również wspólne stanowisko zatytułowane: „Co Kraków zyska, a co straci? 12 niewygodnych pytań branży turystycznej, w kontekście propozycji wystąpienia miasta z organizacji turystycznych”.

„W cieniu niedawnej tragedii... ”

Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że potrzebna jest merytoryczna dyskusja o przyszłości turystyki, jej wpływie na miasto, planowanych ograniczeniach i sytuacji lokalnych przedsiębiorców.

W swoim wystąpieniu zwrócili uwagę również na niedawną tragedię, która wydarzyła się w Krakowie.

„(...) a nade wszystko w cieniu niedawnej tragedii, jaka dotknęła nasze miasto – pragniemy podjąć rzeczową rozmowę o faktycznym stanie i perspektywach lokalnej gospodarki turystycznej” – zaznaczyli autorzy pisma.

Organizacje wskazały cztery główne obszary, które chciałyby omówić z prezydentem Łukaszem Gibałą.

Anulowane rezerwacje i bezpieczeństwo turystów

Jednym z najważniejszych tematów ma być zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo oraz wspólna komunikacja po ataku na Rynku Głównym.

Branża turystyczna chce podjąć działania, które pozwolą ograniczyć negatywne konsekwencje zdarzenia z 7 listopada. Obawiają się, że tragedia może doprowadzić do anulowania zagranicznych rezerwacji i postulują „podjęcie wspólnych działań chroniących renomę Krakowa i Polski jako bezpiecznej destynacji”.

Chcą także dowiedzieć się, jakie działania zabezpieczające planuje miasto w związku z nadchodzącymi wydarzeniami plenerowymi. Szczególne znaczenie ma mieć jarmark bożonarodzeniowy, który co roku przyciąga do Krakowa wielu turystów z Polski i zagranicy.

Ile turystyka daje Krakowowi? Branża czeka na dane

Kolejnym punktem rozmów ma być ekonomiczny bilans turystyki. Organizacje chcą poznać wyniki badania dotyczącego wpływu turystyki na lokalną gospodarkę w 2025 roku, zleconego przez Urząd Miasta Krakowa.

Ich zdaniem decyzje dotyczące przyszłości turystyki powinny opierać się na konkretnych danych, a nie wyłącznie na opiniach i ocenach.

„Uważamy, że rzetelna polityka miejska i odpowiedzialne decyzje samorządu muszą bazować na faktach i twardych danych ekonomicznych” – podkreślili autorzy pisma.

Nowe opłaty i najem krótkoterminowy

Organizacje chcą również rozmawiać o sposobie wdrażania nowych regulacji prawnych. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie wspólnych zasad poboru projektowanej opłaty miejscowej oraz wprowadzenie cyfrowej ewidencji najmu krótkoterminowego.

Według przedstawicieli branży nowe rozwiązania powinny przede wszystkim uszczelnić system podatkowy i ograniczyć szarą strefę. Jednocześnie nie powinny uderzać w przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czwarty obszar proponowanych rozmów dotyczy realizacji zaleceń wynikających z certyfikatu Green Destinations. Organizacje turystyczne deklarują gotowość do wdrażania międzynarodowych rekomendacji audytowych. Wśród wskazanych działań znalazły się programy służące ochronie spokoju mieszkańców, rozpraszanie ruchu turystycznego poza obszarem Starego Miasta oraz dekarbonizacja.

Branża przekonuje, że rozwój turystyki powinien uwzględniać zarówno potrzeby odwiedzających, jak i jakość życia Krakowian.

„Chcemy wspólnie budować model zrównoważonej turystyki, która chroni jakość życia mieszkańców, a jednocześnie zabezpiecza miejsca pracy i dochody podatkowe Krakowa” – napisali autorzy wystąpienia.

Organizacje czekają na termin spotkania

Przedstawiciele krakowskiej branży turystycznej deklarują gotowość do współpracy z władzami miasta. Podkreślają, że zależy im na transparentności oraz merytorycznym dialogu z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zatrudniają mieszkańców Krakowa.

W skierowanym do prezydenta Łukasza Gibały piśmie zwrócili się z prośbą o wskazanie terminu spotkania. Chcą wspólnie omówić zarówno bieżące problemy związane z bezpieczeństwem i widmem anulowanych rezerwacji, jak i długofalowy model funkcjonowania turystyki w Krakowie.