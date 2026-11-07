Bohaterowie z Krakowa: Jakub Kulik i Artur Morański. „Cała Polska trzyma za Was kciuki”

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Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański - tak nazywają się policjanci, którzy zostali ranni w sobotniej strzelaninie w centrum Krakowa. „Prawdziwi bohaterowie” - napisał premier Donald Tusk, podkreślając, że obaj funkcjonariusze uratowali wiele istnień ludzkich, nie zważając na ryzyko utraty życia.

W sobotę po południu w centrum Krakowa, m.in. na Rynku Głównym, 24-letni mężczyzna, jadąc samochodem, zaczął strzelać do przypadkowych ludzi.

Zginęło co najmniej 6 osób, a 16 zostało rannych - w bilans ten wlicza się sprawcę, który został postrzelony i trafił do szpitala.

Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów, którzy wykazali się bohaterstwem i doprowadzili do zatrzymania sprawcy. To - jak przekazał premier Donald Tusk - starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański.

„Prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia” - napisał szef rządu.

Stan obu funkcjonariuszy jest poważny, ale - jak zapewnił premier - „są pod bardzo dobrą opieką”. „Cała Polska trzyma za Was kciuki” - zaznaczył.

Rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło podczas wieczornego briefingu prasowego przekazała, że ranni funkcjonariusze są przed trzydziestką. Służą w policji od kilku lat.

Komunikat policji po strzelaninie w Krakowie. „23 sekundy po zgłoszeniu” „Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu” - poinformowała małopolska policja. Komunikat służb jest pokłosiem tragicznej…

Policja zapobiegła znacznie większej masakrze

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił w sobotę wieczorem, że błyskawiczna reakcja policjantów zapobiegła znacznie większej masakrze.

Pierwsze strzały policjanci oddali do napastnika po trzech minutach od zgłoszenia. Straż pożarna i pogotowie również były po trzech minutach - zaznaczył.

Zaraz po tej informacji dyspozytor zadysponował do tej interwencji 30 załóg policyjnych. To była pierwsza załoga, która podjęła interwencję i weszła w reakcję ze sprawcą, ale już było 30 załóg, które wspierały tych policjantów - przekazał natomiast komendant główny policji Marek Boroń.