Bilet miesięczny w Krakowie będzie tańszy. Prezydent Gibała ogłasza

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Od września 2027 roku mieszkańcy Krakowa zapłacą mniej za miesięczny bilet na przejazdy tramwajami i autobusami. Prezydent miasta, Łukasz Gibała, ogłosił powrót do niższych cen sprzed ostatniej podwyżki. To jednak niejedyna zmiana, jaka czeka pasażerów komunikacji miejskiej w najbliższych miesiącach.

Od przyszłego roku bilet miesięczny ma być tańszy

Od przyszłego roku bilet miesięczny ma być tańszy / Shutterstock

Jak poinformował prezydent Łukasz Gibała, od 1 września 2027 roku miesięczny bilet dla mieszkańców Krakowa będzie kosztował 90 złotych. To powrót do ceny sprzed podwyżki wprowadzonej na początku 2026 roku.

„Podpisałem zarządzenie w sprawie obniżenia ceny biletu miesięcznego do 90 zł. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2027 roku” – przekazał prezydent w mediach społecznościowych.

To niejedyna korekta w taryfie komunikacji miejskiej. Już od stycznia 2027 roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowych rodzajów biletów czasowych.

Do oferty ma wrócić bilet 20-minutowy. Dodatkowo, zamiast dotychczasowego biletu 30-minutowego, pasażerowie będą mogli kupić bilet 40-minutowy.

Nowe rozwiązania mają ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej i zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodów na rzecz tramwajów i autobusów.