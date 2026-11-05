Bilet miesięczny w Krakowie będzie tańszy. Prezydent Gibała ogłasza

Jak poinformował prezydent Łukasz Gibała, od 1 września 2027 roku miesięczny bilet dla mieszkańców Krakowa będzie kosztował 90 złotych. To powrót do ceny sprzed podwyżki wprowadzonej na początku 2026 roku.
„Podpisałem zarządzenie w sprawie obniżenia ceny biletu miesięcznego do 90 zł. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2027 roku” – przekazał prezydent w mediach społecznościowych.
To niejedyna korekta w taryfie komunikacji miejskiej. Już od stycznia 2027 roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowych rodzajów biletów czasowych.
Do oferty ma wrócić bilet 20-minutowy. Dodatkowo, zamiast dotychczasowego biletu 30-minutowego, pasażerowie będą mogli kupić bilet 40-minutowy.
Nowe rozwiązania mają ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej i zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodów na rzecz tramwajów i autobusów.