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Bilet miesięczny w Krakowie będzie tańszy. Prezydent Gibała ogłasza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 listopada (11:17)

Od września 2027 roku mieszkańcy Krakowa zapłacą mniej za miesięczny bilet na przejazdy tramwajami i autobusami. Prezydent miasta, Łukasz Gibała, ogłosił powrót do niższych cen sprzed ostatniej podwyżki. To jednak niejedyna zmiana, jaka czeka pasażerów komunikacji miejskiej w najbliższych miesiącach.

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Bilet miesięczny w Krakowie będzie tańszy. Prezydent Gibała ogłasza
Od przyszłego roku bilet miesięczny ma być tańszy /Shutterstock

Jak poinformował prezydent Łukasz Gibała, od 1 września 2027 roku miesięczny bilet dla mieszkańców Krakowa będzie kosztował 90 złotych. To powrót do ceny sprzed podwyżki wprowadzonej na początku 2026 roku. 

„Podpisałem zarządzenie w sprawie obniżenia ceny biletu miesięcznego do 90 zł. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2027 roku” – przekazał prezydent w mediach społecznościowych. 

 

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To niejedyna korekta w taryfie komunikacji miejskiej. Już od stycznia 2027 roku pasażerowie będą mogli korzystać z nowych rodzajów biletów czasowych. 

Do oferty ma wrócić bilet 20-minutowy. Dodatkowo, zamiast dotychczasowego biletu 30-minutowego, pasażerowie będą mogli kupić bilet 40-minutowy. 

Nowe rozwiązania mają ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej i zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodów na rzecz tramwajów i autobusów.


Źródło: RMF24
Tagi: Łukasz Gibała

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