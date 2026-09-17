Bieg Trzech Kopców w Krakowie. Utrudnienia, zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

RMF24

W najbliższy weekend Kraków stanie się areną sportowych emocji – w niedzielę odbędzie się 19. PGE Bieg Trzech Kopców. W związku z tym oraz z wydarzeniami towarzyszącymi, mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z poważnymi zmianami w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej.

Bieg Trzech Kopców – zamknięcia ulic i objazdy

Start 19. PGE Biegu Trzech Kopców zaplanowano w niedzielę na godzinę 10:30 pod Kopcem Krakusa, a meta znajdzie się pod Kopcem Piłsudskiego.

W godzinach 10:30–13:00 na trasie biegu będą wprowadzane czasowe zamknięcia ulic, szczególnie w rejonie Kopca Krakusa i na trasie prowadzącej przez Bulwary Wiślane, Most Zwierzyniecki oraz Las Wolski.

Największe utrudnienia wystąpią w godzinach 10:30–11:00 na ulicach Maryewskiego, Za Torem, Dembowskiego, Placu Lasoty, Parkowej, Limanowskiego, Staromostowej, Brodzińskiego i części Nadwiślańskiej. W tym czasie ruch będzie chwilowo wstrzymywany, a kierowcy powinni korzystać z wyznaczonych objazdów.

mapa trasy biegu PGE Trzech Kopców 2026

Ważne zmiany dotyczą także Mostu Zwierzynieckiego, gdzie jezdnia zostanie zawężona do 3–4,5 metra, a wjazd w stronę centrum Krakowa możliwy będzie tylko na wprost lub w prawo pod most.

Na ul. Malczewskiego będzie wygrodzony korytarz dla ruchu kołowego z kierowaniem ruchem wahadłowo na zachodniej połowie jezdni – informują organizatorzy.

Zakazy zatrzymywania się i zmiany w komunikacji miejskiej

W dniu biegu, od godziny 6:00 do 12:30, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się na wielu ulicach wzdłuż trasy, m.in. na Dembowskiego, Placu Lasoty, Parkowej, wschodniej stronie Rynku Podgórskiego oraz fragmentach Nadwiślańskiej, Rollego i Ludwinowskiej.

Na ul. Malczewskiego zakaz ten potrwa do godziny 13:00.

Zmiany dotkną również komunikacji miejskiej. W niedzielę, 20 września, zmienią się trasy tramwajów nr 13, 76 i 77 oraz autobusów nr 100, 101, 109, 126, 209, 229, 239, 249, 259, 269 i 279.

Szczegółowy komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Wydarzenia towarzyszące – kolejne zamknięcia i ograniczenia

Dzień przed biegiem głównym, w sobotę, odbędą się Cracovia Maraton na Rolkach oraz Mini Melts Kraków Run dla najmłodszych.

W związku z tym od godziny 6:00 do 18:00 zamknięta dla ruchu kołowego będzie Aleja Focha na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Kałuży (z wyjątkiem pojazdów KMK i ciężarowych powyżej 3,5 tony).

Wyłączone zostaną także drogi dla rowerów i pieszych wokół Błoń wzdłuż Al. 3 Maja, ul. Piastowskiej, ul. Na Błoniach i al. Focha.

Wyznaczone objazdy poprowadzą ulicami Piastowską, Reymonta i Al. Mickiewicza do Alei Trzech Wieszczów oraz w odwrotnym kierunku do ul. Królowej Jadwigi.

Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych, policji i straży miejskiej.