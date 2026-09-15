Bieg Trzech Kopców: Unikalny górski bieg w sercu Krakowa

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Już 20 września 2026 roku odbędzie się 19. PGE Bieg Trzech Kopców. To wyjątkowe wydarzenie sportowe, które od lat przyciąga miłośników biegania z całej Polski i zagranicy. Uczestnicy będą mieli do pokonania ponad 13 kilometrów malowniczej, zróżnicowanej trasy prowadzącej przez trzy historyczne kopce Krakowa.

Trasa pełna wyzwań i pięknych widoków

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz sportowych wydarzeń stolicy Małopolski. Po raz pierwszy biegacze stanęli na starcie tej niezwykłej rywalizacji w 2007 roku i od tego czasu wydarzenie nieustannie zyskuje na popularności.

Trasa biegu liczy 13 kilometrów i łączy trzy najbardziej znane krakowskie kopce: Krakusa, Kościuszki oraz Piłsudskiego. To jedyny w Polsce bieg górski, który odbywa się w centrum dużego miasta.

Charakterystyczne dla trasy są liczne podbiegi i zbiegi – różnica poziomów sięga aż 160 metrów, a blisko 1/4 dystansu prowadzi po nieutwardzonych ścieżkach. Dzięki temu bieg został sklasyfikowany jako „anglosaski”, gdzie uczestnicy na zmianę pokonują wzniesienia i spadki terenu.

Kraków – miasto nie tylko zabytków

Bieg Trzech Kopców to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do podziwiania urokliwych zakątków Krakowa. „Pokonując trasę można się przekonać, że Kraków oferuje nie tylko zabytki i nowoczesną infrastrukturę, ale również malownicze tereny zielone i urokliwe krajobrazy” – podkreślają organizatorzy.

Trasa prowadzi przez miejsca, które na co dzień są odwiedzane przez turystów i mieszkańców. Uczestnicy biegu mają szansę zobaczyć Kraków z zupełnie innej perspektywy, odkrywając jego zielone płuca oraz mniej znane ścieżki i parki.

Limit uczestników i zasady rywalizacji

Organizatorzy przewidzieli 3500 miejsc na liście startowej. To właśnie tylu biegaczy będzie mogło zmierzyć się z wymagającą trasą podczas 19. edycji biegu. Start zaplanowano na godzinę 10:30 u stóp Kopca Krakusa. Meta znajdować się będzie przy Kopcu Piłsudskiego. Na pokonanie całej trasy uczestnicy mają dwie godziny.

W zawodach mogą wystartować osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończą 18 lat. Oprócz klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, przewidziano także rywalizację w kategoriach wiekowych oraz w nowej klasyfikacji Krakusek i Krakusów – specjalnie dla mieszkańców Krakowa posiadających ważną Kartę Krakowską.

Niepowtarzalna atmosfera sportowego święta

Bieg Trzech Kopców to wydarzenie, które łączy sportową rywalizację z promocją aktywności na świeżym powietrzu i piękna Krakowa.

Unikalny charakter tego wydarzenia doskonale pokazuje, jak różnorodnym miastem jest Kraków. Przez lata Bieg Trzech Kopców stał się jedną z najbardziej charakterystycznych imprez na biegowej mapie miasta. Co roku przyciąga biegaczy, którzy mierzą się nie tylko z ciekawym wyzwaniem sportowym, ale chcą też poczuć niezwykłą atmosferę – mówi Tomasz Marzec, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Różnorodność terenu, zmieniający się rytm trasy oraz niepowtarzalny klimat Krakowa sprawiają, że Bieg Trzech Kopców jest wydarzeniem, które na długo pozostaje w pamięci uczestników. To propozycja nie tylko dla doświadczonych biegaczy górskich, ale także dla wszystkich, którzy chcą przeżyć sportową przygodę w niecodziennej scenerii.