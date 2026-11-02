Będzie trzeci pas na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Katowice. Umowa podpisana

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Kierowców podróżujących autostradą A4 między Katowicami a Krakowem czekają duże zmiany. Podpisano umowę na przygotowanie projektu poszerzenia 24-kilometrowego odcinka trasy o trzeci pas ruchu. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu i komfort jazdy na jednym z najbardziej obciążonych fragmentów autostrady w Polsce.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z firmą Autostrada II z Katowic, która przygotuje projekt poszerzenia autostrady A4 na odcinku od Dulowej do Balic.

W ramach zadania wykonawca musi opracować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, a także przygotować projekt rozbiórki bramek w Balicach.

Trzeci pas dla płynniejszego ruchu

Odcinek A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem już teraz obsługuje ponad 50 tysięcy pojazdów dziennie. Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, droga wymaga poszerzenia o trzeci pas, aby sprostać rosnącemu natężeniu ruchu.

Rozbudowa ma być możliwa dzięki wykorzystaniu rezerwy terenu znajdującej się w pasie zieleni rozdzielającej obie jezdnie.

Fot. GDDKiA

Koniec opłat i zmiana zarządcy

Od 1997 roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem jest zarządzany przez prywatnego koncesjonariusza, firmę Stalexport Autostrada Małopolska. Umowa koncesyjna wygasa 15 marca 2027 roku. Od przyszłego roku więc kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z tego fragmentu autostrady bez konieczności uiszczania opłat na bramkach w Brzęczkowicach i Balicach.

Zarządzanie trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Kiedy ruszą prace budowlane?

Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich pozwoleń planowane jest na najbliższe lata. Rozpoczęcie właściwych robót budowlanych przewidziano na 2030 rok.