Będzie trzeci pas na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Katowice. Umowa podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z firmą Autostrada II z Katowic, która przygotuje projekt poszerzenia autostrady A4 na odcinku od Dulowej do Balic.
W ramach zadania wykonawca musi opracować dokumentację techniczną, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, a także przygotować projekt rozbiórki bramek w Balicach.
Trzeci pas dla płynniejszego ruchu
Odcinek A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem już teraz obsługuje ponad 50 tysięcy pojazdów dziennie. Jak podkreślają przedstawiciele GDDKiA, droga wymaga poszerzenia o trzeci pas, aby sprostać rosnącemu natężeniu ruchu.
Rozbudowa ma być możliwa dzięki wykorzystaniu rezerwy terenu znajdującej się w pasie zieleni rozdzielającej obie jezdnie.
Koniec opłat i zmiana zarządcy
Od 1997 roku odcinek autostrady A4 między Katowicami a Krakowem jest zarządzany przez prywatnego koncesjonariusza, firmę Stalexport Autostrada Małopolska. Umowa koncesyjna wygasa 15 marca 2027 roku. Od przyszłego roku więc kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z tego fragmentu autostrady bez konieczności uiszczania opłat na bramkach w Brzęczkowicach i Balicach.
Zarządzanie trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Kiedy ruszą prace budowlane?
Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich pozwoleń planowane jest na najbliższe lata. Rozpoczęcie właściwych robót budowlanych przewidziano na 2030 rok.