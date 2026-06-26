RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Będzie remont, a nie przebudowa ulicy w centrum Krakowa

Autor: Dzisiaj, 26 czerwca (08:56)

Ulica Starowiślna na krakowskim Kazimierzu nie zostanie przebudowana na jednokierunkową – zdecydował pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Remont drogi odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi planami, a środki unijne zostaną przeznaczone na zakup nowych tramwajów.

Będzie remont, a nie przebudowa ulicy w centrum Krakowa
Fot. Jan Graczyński/krakow.pl /materiały prasowe
  • Władze Krakowa zrezygnowały z planów przebudowy ulicy Starowiślnej na jednokierunkową po sprzeciwie mieszkańców i potwierdzeniu możliwości wykorzystania unijnych środków na zakup tramwajów zamiast na przebudowę drogi.
  • Remont ulicy Starowiślnej, bez zmiany organizacji ruchu, będzie kosztował około 65 mln zł i zostanie sfinansowany z miejskiego budżetu; przetarg na wykonanie prac ma ruszyć w III kwartale 2026 roku, a pierwsze efekty będą widoczne w 2028 roku.
  • Decyzja o pozostawieniu ruchu dwukierunkowego zapadła po referendum, w którym odwołano poprzedniego prezydenta Krakowa, a obecnie funkcję pełniącego obowiązki prezydenta sprawuje Stanisław Kracik.

Władze Krakowa zrezygnowały z kontrowersyjnego pomysłu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Starowiślnej. 

Projekt, który zakładał przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich, spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Przeciwnicy zmian argumentowali, że jednokierunkowa ulica utrudni prowadzenie biznesów i pogorszy komunikację w południowych dzielnicach miasta.

Jak podkreślił pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, „utrzymywanie decyzji – mimo sprzeciwu mieszkańców wyrażanego na sesjach rady miasta – o przeorganizowaniu Starowiślnej było podyktowane zagrożeniem utraty możliwości dotacji 82 mln zł na inwestycję”. 

To był dla nas argument podstawowy – zaznaczył.

Miliony na tramwaje, remont z miejskiego budżetu

Sytuacja zmieniła się, gdy urzędnikom udało się potwierdzić, że środki z unijnego dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup tramwajów. 

Argument o utracie 82 mln zł upadł po tym, gdy w ostatnim czasie urzędnikom udało się potwierdzić, że pieniądze te Kraków może pozyskać w celu zakupu tramwajów, na które umowę ramową miasto ma już podpisaną – poinformował Kracik.

Remont ulicy Starowiślnej, bez przebudowy na jednokierunkową, ma kosztować około 65 mln zł i zostanie sfinansowany z budżetu miasta. Na prace projektowe Kraków przeznaczy około 1,5 mln zł. Dla porównania, wcześniejszy plan zakładał koszt 130 mln zł, z czego 50 mln zł miało pochodzić z miejskiej kasy.

Kiedy ruszy remont?

Mieszkańcy podczas konsultacji społecznych opowiedzieli się za modernizacją ulicy. Na początku roku przeprowadzono już doraźne prace naprawcze, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotowuje się do generalnej modernizacji. 

Według Stanisława Kracika, przetarg na wykonanie remontu powinien ruszyć w III kwartale 2026 roku, a pierwsze efekty inwestycji będą widoczne w 2028 roku.

Zmiany po referendum

Decyzja o pozostawieniu ruchu dwukierunkowego na Starowiślnej zapadła po referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. 

Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca, został wyznaczony przez premiera na komisarza pełniącego obowiązki prezydenta. 

Termin przedterminowych wyborów w Krakowie nie został jeszcze ogłoszony.

 

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: