Będzie remont, a nie przebudowa ulicy w centrum Krakowa

RMF24

Ulica Starowiślna na krakowskim Kazimierzu nie zostanie przebudowana na jednokierunkową – zdecydował pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Remont drogi odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi planami, a środki unijne zostaną przeznaczone na zakup nowych tramwajów.

Władze Krakowa zrezygnowały z kontrowersyjnego pomysłu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Starowiślnej.

Projekt, który zakładał przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich, spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców dzielnicy Stare Miasto. Przeciwnicy zmian argumentowali, że jednokierunkowa ulica utrudni prowadzenie biznesów i pogorszy komunikację w południowych dzielnicach miasta.

Jak podkreślił pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, „utrzymywanie decyzji – mimo sprzeciwu mieszkańców wyrażanego na sesjach rady miasta – o przeorganizowaniu Starowiślnej było podyktowane zagrożeniem utraty możliwości dotacji 82 mln zł na inwestycję”.

To był dla nas argument podstawowy – zaznaczył.

Miliony na tramwaje, remont z miejskiego budżetu

Sytuacja zmieniła się, gdy urzędnikom udało się potwierdzić, że środki z unijnego dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup tramwajów.

Argument o utracie 82 mln zł upadł po tym, gdy w ostatnim czasie urzędnikom udało się potwierdzić, że pieniądze te Kraków może pozyskać w celu zakupu tramwajów, na które umowę ramową miasto ma już podpisaną – poinformował Kracik.

Remont ulicy Starowiślnej, bez przebudowy na jednokierunkową, ma kosztować około 65 mln zł i zostanie sfinansowany z budżetu miasta. Na prace projektowe Kraków przeznaczy około 1,5 mln zł. Dla porównania, wcześniejszy plan zakładał koszt 130 mln zł, z czego 50 mln zł miało pochodzić z miejskiej kasy.

Kiedy ruszy remont?

Mieszkańcy podczas konsultacji społecznych opowiedzieli się za modernizacją ulicy. Na początku roku przeprowadzono już doraźne prace naprawcze, a Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotowuje się do generalnej modernizacji.

Według Stanisława Kracika, przetarg na wykonanie remontu powinien ruszyć w III kwartale 2026 roku, a pierwsze efekty inwestycji będą widoczne w 2028 roku.

Zmiany po referendum

Decyzja o pozostawieniu ruchu dwukierunkowego na Starowiślnej zapadła po referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta.

Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca, został wyznaczony przez premiera na komisarza pełniącego obowiązki prezydenta.

Termin przedterminowych wyborów w Krakowie nie został jeszcze ogłoszony.