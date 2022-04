W piątek 8 kwietnia rusza sprzedaż biletów na koncert Backstreet Boys w Krakowie. Wydarzenie zaplanowano na 29 października 2022 roku. Przedsprzedaż rozpocznie się już w środę, 6 kwietnia.

Backstreet Boys, jeden z najlepiej sprzedających się zespołów wszechczasów, ogłosił dziś daty swojej jesiennej trasy DNA World Tour w Wielkiej Brytanii i Europie. Trasa uwzględnia kilka koncertów w Niemczech oraz wyjątkowy i ekskluzywny koncert w Wielkiej Brytanii w The O2 (Londyn). Grupa ostatnio występowała dla publiczności w całej Europie w 2019 roku, sprzedając ponad 350 000 biletów. Wyprodukowane przez Live Nation, DNA World Tour rozpocznie się w ten weekend na Las Vegas Strip czterema koncertami w Koloseum w Caesars Palace w dniach 8, 9, 15 i 16 kwietnia.

Bilety trafią do ogólnej sprzedaży w piątek 8 kwietnia o godz. 10:00. Członkowie Backstreet Army Fan Club mogą zakupić bilety w przedsprzedaży od środy 6 kwietnia - więcej informacji na https://backstreetboys.com/fan-club/. Backstreet Boys, w ślad za niezwykłymi przykładami solidarności okazywanej Ukrainie na całym świecie, przekaże część dochodu ze sprzedaży biletów z trasy DNA World Tour 2022 Agencji ONZ ds. Uchodźców - UNHCR. Środki te zostaną przekazane potrzebującym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów oraz kraju. Aby dowiedzieć się, jak możesz wesprzeć osoby poszkodowane w tym nagłym wypadku, odwiedź ich stronę internetową.

Zespół wydał również pierwszy odcinek swojej nowej serii dokumentalnej Making Of The DNA Tour, dając fanom możliwość zobaczenia przygotowań do wyczekiwanej światowej trasy - zobacz TUTAJ!. Kolejne odcinki będą dostępne na kanale The Backstreet Boys na YouTube

Gdzie zagra Backstreet Boys?

Trasa uwzględnia kilka koncertów w Niemczech oraz wyjątkowy i ekskluzywny koncert w Wielkiej Brytanii w The O2 (Londyn). Grupa ostatnio występowała dla publiczności w całej Europie w 2019 roku, sprzedając ponad 350 000 biletów.

Oto cała trasa DNA World Tour 2022:

3 października - Lizbona, Portugalia - Altice Arena

4 października - Madryt, Hiszpania - WiZink Center

6 października - Barcelona, Hiszpania - Palau Sant Jori

9 października - Amsterdam, Holandia - Ziggo Dome

12 października - Berlin, Niemcy - Mercedes-Benz Arena

15 października - Hanower, Niemcy - ZAG Arena

18 października - Mannheim, Niemcy - SAP Arena

20 października - Monachium, Niemcy - Olympiahalle

22 października - Bolonia, Włochy - Unipol Arena

25 października - Hamburg, Niemcy - Barclays

27 października - Zurych, Szwajcaria - Hallenstadion

29 października - Polska - TAURON Arena Kraków

30 października - Lipsk, Niemcy - QUARTERBACK Immobilien ARENA

31 października - Kolonia, Niemcy - Lanxess Arena

2 listopada - Budapeszt, Węgry - Budapest Sports Arena

4 listopada - Dortmund, Niemcy - Westfalenhallen

6 listopada - Londyn, Wielka Brytania - The O2

Od 29 lat Backstreet Boys dostarczają najlepszą muzykę popową, jaką mają do zaoferowania, co czyni ich jednym z najbardziej wpływowych zespołów pop. Z niezliczonymi #1, rekordowymi trasami, licznymi nagrodami i światową sprzedażą przekraczającą 130 milionów, BSB został uznany za najlepiej sprzedający się boysband w historii­.

Na początku 2019 roku BSB wydało swój dziesiąty album studyjny "DNA" (RCA Records) nominowany do nagrody GRAMMY. Album zadebiutował na pierwszym miejscu Top 10 i zawiera przebój "Don’t Go Breaking My Heart". Ten cieszący się uznaniem krytyków i będący na szczycie list przebojów singiel został nominowany do nagrody GRAMMY "Pop Duo / Group Performance" 2019 i był pierwszym hitem BSB na liście Billboard Hot 100 od 10 lat. Po wydaniu, singiel trafił od razu na 1. miejsce na listach iTunes Top Songs i Global Charts, a także na listach przebojów w ponad 22 krajach.

Dzięki światowemu sukcesowi ich nowego albumu, w maju 2019 Backstreet Boys rozpoczęli "The DNA World Tour" - największą trasę koncertową od 18 lat. Podczas DNA World Tour grupa wyprzedała koncerty na arenach w całej Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.

Przez lata zespół Backstreet Boys nieustannie urzekał miliony ludzi swoim imponującym katalogiem przebojów i kreatywnych partnerstw.

