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Auto spadło z wiaduktu w Krakowie. Poważne utrudnienia dla kierowców

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (07:44) Aktualizacja: Dzisiaj, 12 listopada (09:06)

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło na wiadukcie w ciągu al. 29 Listopada, w rejonie ul. Wita Stwosza w Krakowie. Samochód spadł z wiaduktu na jezdnię znajdującą się poniżej. Ranny jest kierowca - dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny. W związku z wypadkiem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.

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Auto spadło z wiaduktu w Krakowie. Poważne utrudnienia dla kierowców
Wypadek w Krakowie, fot. zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Samochód jadący al. 29 Listopada spadł z wiaduktu na ul. Wita Stwosza. Kierowca, jadąc w stronę centrum Krakowa, miał stracić panowanie nad pojazdem; został ranny i trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. 

Wcześniej auto uszkodziło cztery latarnie na wiadukcie. 

Ul. Wita Stwosza została zamknięta dla ruchu w kierunku al. 29 Listopada. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i powinni wybierać alternatywne trasy przejazdu.

Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i prowadzą działania. 

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Źródło: RMF24
Tagi: wypadek w Krakowie

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