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Auto spadło z wiaduktu w Krakowie. Nowe informacje dla kierowców

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (07:44) Aktualizacja: Dzisiaj, 12 listopada (10:42)

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek 12 listopada na wiadukcie w ciągu al. 29 Listopada, w rejonie ul. Wita Stwosza w Krakowie. Samochód spadł z wiaduktu na jezdnię znajdującą się poniżej. Ranny został kierowca - dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny. Po zdarzeniu występowały ogromne utrudnienia, ruch został jednak już wznowiony.

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Auto spadło z wiaduktu w Krakowie. Nowe informacje dla kierowców
Wypadek w Krakowie, fot. zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Samochód jadący al. 29 Listopada spadł z wiaduktu na ul. Wita Stwosza. Kierowca, poruszający się w stronę centrum Krakowa, miał stracić panowanie nad pojazdem; został ranny i trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. 

Wcześniej auto uszkodziło cztery latarnie na wiadukcie. 

Ul. Wita Stwosza była zamknięta dla ruchu w kierunku al. 29 Listopada. Obecnie ruch został wznowiony.

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Źródło: RMF24
Tagi: wypadek w Krakowie

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