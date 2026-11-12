Auto spadło z wiaduktu w Krakowie. Nowe informacje dla kierowców

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Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w czwartek 12 listopada na wiadukcie w ciągu al. 29 Listopada, w rejonie ul. Wita Stwosza w Krakowie. Samochód spadł z wiaduktu na jezdnię znajdującą się poniżej. Ranny został kierowca - dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny. Po zdarzeniu występowały ogromne utrudnienia, ruch został jednak już wznowiony.

Samochód jadący al. 29 Listopada spadł z wiaduktu na ul. Wita Stwosza. Kierowca, poruszający się w stronę centrum Krakowa, miał stracić panowanie nad pojazdem; został ranny i trafił do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

Wcześniej auto uszkodziło cztery latarnie na wiadukcie.

Ul. Wita Stwosza była zamknięta dla ruchu w kierunku al. 29 Listopada. Obecnie ruch został wznowiony.