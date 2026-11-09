Austriaczka zginęła w zamachu w Krakowie, mąż został ranny. Wybrali się na weekend

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Obywatelka Austrii jest jedną z ofiar sobotniej strzelaniny w Krakowie. 51-latka zginęła na miejscu, jej mąż został ranny. Jak podały austriackie media, para wybrała się do stolicy Małopolski na weekend w celach turystycznych.

Zastrzelona w zamachu kobieta pochodziła z regionu Dolna Austria, z powiatu Gaenserndorf, nieopodal Wiednia.

51-latka zginęła na miejscu, natomiast jej mąż został ranny. Jak przekazała „Kronen Zeitung”, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Z doniesień austriackich mediów wynika, że para udała się na weekend do Krakowa w celach turystycznych.

„Odrażający czyn”

Szefowa rządu Dolnej Austrii Johanna Mikl-Leitner wyraziła głębokie poruszenie z powodu zamachu. „Ten odrażający czyn porusza nas szczególnie mocno, ponieważ życie odebrano również mieszkance Dolnej Austrii, a jej mąż został ranny” - przekazała, cytowana przez austriackie media.

„Myślami jestem z rodziną i bliskimi ofiar. Składam im wyrazy głębokiego współczucia. Rannym życzę z całego serca szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia. W naszym społeczeństwie nie może być miejsca na terror i przemoc. Właśnie w tych trudnych chwilach musimy trzymać się razem” - dodała.

Smutek w szeregach Szlachetnej Paczki. Jedna z wolontariuszek ofiarą zamachu w Krakowie Jedną ze śmiertelnych ofiar sobotniego zamachu w Krakowie jest pani Ewelina - wolontariuszka Szlachetnej Paczki z powiatu ropczycko-sędziszowskiego na Podkarpaciu. Poinformowali o tym przedstawiciele organizacji.

Mocne słowa kanclerza

Głos zabrał też kanclerz Austrii Christian Stocker.

W komunikacie na platformie X szef rządu nazwał zamach w Krakowie „tchórzliwym napadem na niewinnych ludzi”.

Sześć ofiar śmiertelnych. Ustalono ich tożsamość

W sobotnim ataku w centrum Krakowa zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Cudzoziemcy to 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii i 51-letnia obywatelka Austrii. Polacy - ok. 50-letni mężczyzna i trzy kobiety: 47-letnia, 53-letnia i 61-letnia.

Wśród poszkodowanych, oprócz Polaków, są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.

W domu rodziny zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego rodziców oraz siostry.

Zamach w centrum Krakowa

W sobotę po godz. 15 Michał Oksiński, 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego, wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Miał na sobie ubranie taktyczne i kask. Przy sobie natomiast dwa karabiny AR-15, dwa pistolety i około pół tysiąca sztuk amunicji.

Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. Sprawca zmarł w szpitalu.