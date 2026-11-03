Atak w krakowskiej aptece. Nowe informacje z prokuratury

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Krakowska prokuratura przekazała nowe informacje ws. ataku z użyciem noża w aptece przy ul. Galla. Napastnik został tymczasowo aresztowany. Śledczy ujawniają, że to przebywający na urlopie dziekańskim student jednej z krakowskich uczelni.

Policja przed apteką przy ul. Galla w Krakowie (fot. Art Service)

Policja przed apteką przy ul. Galla w Krakowie (fot. Art Service) / PAP

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w aptece o poranku 30 października. Do budynku przy ul. Galla wszedł młody mężczyzna.

Jego zachowanie i wygląd sprawiły, że jedna z pracownic podjęła próbę udzielenia mu pomocy. Mężczyzna wyciągnął wtedy nóż, przyłożył go kilkukrotnie do szyi kobiety, a następnie zadał jej kilkanaście ciosów, powodując złamanie dłoni oraz rany cięte okolic głowy i rąk - relacjonuje Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Dwie inne kobiety pracujące w aptece pomogły zaatakowanej koleżance i doprowadziły do zatrzymania napastnika. Obie zostały lekko ranne.

Zatrzymany mężczyzna to student jednej z krakowskich uczelni przebywający na urlopie dziekańskim. Ze względu na jego stan psychiczny zastosowano przepis pozwalający na odstąpienie od przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów.

Śledczy złożyli wniosek o 3 miesięczny areszt dla napastnika, który został uwzględniony przez sąd.

Sprawca ataku pozostaje pod zarzutem usiłowania zabójstwa jednej z pokrzywdzonych kobiet i spowodowania lekkich obrażeń ciała u pozostałych dwóch pracownic apteki - wyjaśnia prokurator Waszczuk.

Śledczy zajmujący się tą sprawą mają w planach m.in. przesłuchania świadków, analizę monitoringu i uzyskanie opinii biegłych lekarzy. Będą chcieli także ustalić, czy napastnik był poczytalny w momencie ataku.

