Atak w krakowskiej aptece. Nowe informacje z prokuratury

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w aptece o poranku 30 października. Do budynku przy ul. Galla wszedł młody mężczyzna.
Jego zachowanie i wygląd sprawiły, że jedna z pracownic podjęła próbę udzielenia mu pomocy. Mężczyzna wyciągnął wtedy nóż, przyłożył go kilkukrotnie do szyi kobiety, a następnie zadał jej kilkanaście ciosów, powodując złamanie dłoni oraz rany cięte okolic głowy i rąk - relacjonuje Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
Dwie inne kobiety pracujące w aptece pomogły zaatakowanej koleżance i doprowadziły do zatrzymania napastnika. Obie zostały lekko ranne.
Zatrzymany mężczyzna to student jednej z krakowskich uczelni przebywający na urlopie dziekańskim. Ze względu na jego stan psychiczny zastosowano przepis pozwalający na odstąpienie od przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów.
Śledczy złożyli wniosek o 3 miesięczny areszt dla napastnika, który został uwzględniony przez sąd.
Sprawca ataku pozostaje pod zarzutem usiłowania zabójstwa jednej z pokrzywdzonych kobiet i spowodowania lekkich obrażeń ciała u pozostałych dwóch pracownic apteki - wyjaśnia prokurator Waszczuk.
Śledczy zajmujący się tą sprawą mają w planach m.in. przesłuchania świadków, analizę monitoringu i uzyskanie opinii biegłych lekarzy. Będą chcieli także ustalić, czy napastnik był poczytalny w momencie ataku.