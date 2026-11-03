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Atak w krakowskiej aptece. Nowe informacje z prokuratury

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 listopada (07:59)

Krakowska prokuratura przekazała nowe informacje ws. ataku z użyciem noża w aptece przy ul. Galla. Napastnik został tymczasowo aresztowany. Śledczy ujawniają, że to przebywający na urlopie dziekańskim student jednej z krakowskich uczelni.

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Atak w krakowskiej aptece. Nowe informacje z prokuratury
Policja przed apteką przy ul. Galla w Krakowie (fot. Art Service) /PAP

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w aptece o poranku 30 października. Do budynku przy ul. Galla wszedł młody mężczyzna.

Jego zachowanie i wygląd sprawiły, że jedna z pracownic podjęła próbę udzielenia mu pomocy. Mężczyzna wyciągnął wtedy nóż, przyłożył go kilkukrotnie do szyi kobiety, a następnie zadał jej kilkanaście ciosów, powodując złamanie dłoni oraz rany cięte okolic głowy i rąk - relacjonuje Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 

Dwie inne kobiety pracujące w aptece pomogły zaatakowanej koleżance i doprowadziły do zatrzymania napastnika. Obie zostały lekko ranne. 

Zatrzymany mężczyzna to student jednej z krakowskich uczelni przebywający na urlopie dziekańskim. Ze względu na jego stan psychiczny zastosowano przepis pozwalający na odstąpienie od przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów. 

Śledczy złożyli wniosek o 3 miesięczny areszt dla napastnika, który został uwzględniony przez sąd. 

Sprawca ataku pozostaje pod zarzutem usiłowania zabójstwa jednej z pokrzywdzonych kobiet i spowodowania lekkich obrażeń ciała u pozostałych dwóch pracownic apteki - wyjaśnia prokurator Waszczuk. 

Śledczy zajmujący się tą sprawą mają w planach m.in. przesłuchania świadków, analizę monitoringu i uzyskanie opinii biegłych lekarzy. Będą chcieli także ustalić, czy napastnik był poczytalny w momencie ataku. 
 


Źródło: RMF24
Tagi: Kraków Apteka

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