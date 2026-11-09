Atak w Krakowie. Policja: Zamiast się schronić, wyciągnęli telefony komórkowe

„Ogrom solidarności” po ataku w Krakowie
Wojewoda małopolski zwrócił uwagę na poniedziałkowym briefingu, że po ataku zamachowca Michała O. na Rynku Głównym w Krakowie świadkowie nie tylko wzywali pomoc, ale także aktywnie uczestniczyli w udzielaniu pierwszej pomocy rannym. Jak podkreślił, wśród nich byli zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i osoby spoza Małopolski oraz zagraniczni turyści.
To ogrom solidarności, z którym się spotykamy. Wyrazy solidarności płyną do Krakowa z całej Polski, z całej Europy i z całego świata – powiedział.
Przypomniał, że w niedzielę Krakowianie licznie uczestniczyli we mszy świętej w kolegiacie św. Anny, odprawionej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia w intencji ofiar i poszkodowanych. W poniedziałek w Krakowie odbędzie się natomiast marsz ciszy z inicjatywy prezydenta miasta Łukasza Gibały.
„Przekazujmy tylko fakty”
Klęczar zaapelował również o odpowiedzialność w publikowaniu informacji dotyczących sobotnich wydarzeń. Zwrócił uwagę na falę komentarzy i polaryzację w internecie, a także pojawiające się fałszywe relacje, według których na miejscu ataku miało zabraknąć służb ratunkowych.
Staramy się wraz ze służbami na poziomie wojewódzkim zachować najwyższy spokój w komunikatach, które przekazujemy, tak by przekazywać tylko i wyłącznie fakty i nie dawać pola do nadużyć i zbędnych interpretacji – zaznaczył.
Jako potwierdzenie sprawnej reakcji służb przywołał wypowiedź lekarza, który prywatnie, poza godzinami pracy, udzielał pomocy rannym na Rynku Głównym, w tym poszkodowanemu policjantowi.
Służby były wokół nas, służby zadziałały błyskawicznie. Szanując tych, którzy poświęcili i zaryzykowali swoje życie i zdrowie, powstrzymajmy się od wszelkich zbędnych spekulacji i zbędnych komentarzy, bo eskalacji nam nie potrzeba – zaapelował wojewoda.
Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!
Policja po przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu zwróciła również uwagę na niepokojący fakt: gdy sprawca Michał O. wjechał na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi, wiele osób - zamiast się schronić w bezpieczne miejsce - wyciągnęło telefony komórkowe i zaczęło filmować. To zachowanie wyjątkowo nieodpowiedzialne. Policja przypomina o stosowaniu w takich sytuacjach zasady: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!
Zgodnie z wytycznymi Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, właściwa reakcja w sytuacji kryzysowej opiera się na czterech prostych krokach:
1. Uważaj! - Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny. Wszelkie informacje o zagrożeniu natychmiast przekazuj na numer alarmowy 112.
2. Uciekaj! - Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały, nie podchodź bliżej. Jeśli masz taką możliwość, uciekaj, nie wracaj na miejsce zdarzenia i informuj mijane osoby o niebezpieczeństwie.
3. Ukryj się! - Gdy ucieczka jest niemożliwa lub zbyt niebezpieczna, zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon komórkowy oraz odsuń się od okien i drzwi.
4. Udaremnij atak! - Jeśli nie masz drogi ucieczki ani kryjówki, działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami, aby powstrzymać napastnika.