Atak w Krakowie. Policja: Zamiast się schronić, wyciągnęli telefony komórkowe

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Wojewoda małopolski Jan Klęczar zaapelował o powstrzymanie się od spekulacji i komentarzy, które mogłyby eskalować napięcie po sobotnim zamachu na Rynku Głównym. Podkreślił, że służby zareagowały błyskawicznie, a mieszkańcy, turyści i obcokrajowcy spontanicznie ruszyli z pomocą poszkodowanym. „Wolą sprawcy było zasiać terror, wzbudzić poczucie, że tu w Krakowie nie jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, służby są i działają” – podkreślił podczas poniedziałkowego briefingu. Katarzyna Cisło z krakowskiej policji zwróciła natomiast uwagę na fakt, że wiele osób - zamiast szukać schronienia, gdy sprawca wjechał na Rynek i zaczął strzelać - wyciągnęło telefony komórkowe i zaczęło nagrywać zdarzenie.

„Ogrom solidarności” po ataku w Krakowie

Wojewoda małopolski zwrócił uwagę na poniedziałkowym briefingu, że po ataku zamachowca Michała O. na Rynku Głównym w Krakowie świadkowie nie tylko wzywali pomoc, ale także aktywnie uczestniczyli w udzielaniu pierwszej pomocy rannym. Jak podkreślił, wśród nich byli zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i osoby spoza Małopolski oraz zagraniczni turyści.

To ogrom solidarności, z którym się spotykamy. Wyrazy solidarności płyną do Krakowa z całej Polski, z całej Europy i z całego świata – powiedział.

Przypomniał, że w niedzielę Krakowianie licznie uczestniczyli we mszy świętej w kolegiacie św. Anny, odprawionej pod przewodnictwem metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia w intencji ofiar i poszkodowanych. W poniedziałek w Krakowie odbędzie się natomiast marsz ciszy z inicjatywy prezydenta miasta Łukasza Gibały.

„Przekazujmy tylko fakty”

Klęczar zaapelował również o odpowiedzialność w publikowaniu informacji dotyczących sobotnich wydarzeń. Zwrócił uwagę na falę komentarzy i polaryzację w internecie, a także pojawiające się fałszywe relacje, według których na miejscu ataku miało zabraknąć służb ratunkowych.

Staramy się wraz ze służbami na poziomie wojewódzkim zachować najwyższy spokój w komunikatach, które przekazujemy, tak by przekazywać tylko i wyłącznie fakty i nie dawać pola do nadużyć i zbędnych interpretacji – zaznaczył.

Jako potwierdzenie sprawnej reakcji służb przywołał wypowiedź lekarza, który prywatnie, poza godzinami pracy, udzielał pomocy rannym na Rynku Głównym, w tym poszkodowanemu policjantowi.

Służby były wokół nas, służby zadziałały błyskawicznie. Szanując tych, którzy poświęcili i zaryzykowali swoje życie i zdrowie, powstrzymajmy się od wszelkich zbędnych spekulacji i zbędnych komentarzy, bo eskalacji nam nie potrzeba – zaapelował wojewoda.

Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!

Policja po przejrzeniu nagrań z kamer monitoringu zwróciła również uwagę na niepokojący fakt: gdy sprawca Michał O. wjechał na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych ludzi, wiele osób - zamiast się schronić w bezpieczne miejsce - wyciągnęło telefony komórkowe i zaczęło filmować. To zachowanie wyjątkowo nieodpowiedzialne. Policja przypomina o stosowaniu w takich sytuacjach zasady: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak!

Prof. Grzyb o zobojętnieniu świadków zamachu w Krakowie: odruch wyciągania telefonu, kiedy dzieje się cokolwiek ciekawego Czas: 07:33

Zgodnie z wytycznymi Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, właściwa reakcja w sytuacji kryzysowej opiera się na czterech prostych krokach:

1. Uważaj! - Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny. Wszelkie informacje o zagrożeniu natychmiast przekazuj na numer alarmowy 112.

2. Uciekaj! - Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały, nie podchodź bliżej. Jeśli masz taką możliwość, uciekaj, nie wracaj na miejsce zdarzenia i informuj mijane osoby o niebezpieczeństwie.

3. Ukryj się! - Gdy ucieczka jest niemożliwa lub zbyt niebezpieczna, zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon komórkowy oraz odsuń się od okien i drzwi.

4. Udaremnij atak! - Jeśli nie masz drogi ucieczki ani kryjówki, działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami, aby powstrzymać napastnika.