Atak w Krakowie. Minister ujawnia najnowsze ustalenia o motywach sprawcy

W opublikowanej dziś rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do śledztwa prowadzonego po strzelaninie w Krakowie. Jak podkreślił, śledczy intensywnie analizują życie Michała O., zabezpieczają nośniki danych oraz ślady pozostawione w sieci.
Z informacji, które przekazuje prokurator generalny, wynika, że interesował się masowymi morderstwami, ich sprawcami. To niekoniecznie musi mieć podłoże ideologiczne – zaznaczył Siemoniak.
Według ministra, na tym etapie nie dostrzeżono wpływu zewnętrznego na działania Michała O. Śledczy skupiają się na odtworzeniu motywacji i inspiracji sprawcy.
Minister Siemoniak podkreślił, że zamach nie był efektem nagłego impulsu. Różne elementy wskazują na przemyślany charakter działań, przemyślany w sposób chory, ale przez niego – powiedział w rozmowie z gazetą.
Wszystko wskazuje na to, że sprawca planował swój czyn, co potwierdzają zabezpieczone dowody i analiza jego aktywności w internecie.
Debata o broni palnej
Jednym z kluczowych wątków po tragedii w Krakowie jest kwestia legalnego posiadania broni przez sprawcę. Minister Siemoniak zwrócił uwagę, że dyskusja na temat pozwoleń na broń i zasad jej przechowywania jest obecnie jednym z najważniejszych tematów.
Przypomniał również, że premier Donald Tusk polecił przygotowanie rekomendacji dotyczących zmian w przepisach. Chodzi przede wszystkim o przechowywanie niektórych rodzajów broni w mieszkaniach – podkreślił minister.
Dziewięć ofiar Michała O.
Do zamachu w Krakowie doszło w sobotę 7 listopada o godz. 15. Michał O. wjechał autem na płytę Rynku Głównego i strzelał do przypadkowych przechodniów. Zabił 6 osób, 15 ranił. Już po tym zamachu w mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała jego siostry, matki i ojca. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Michał O. zmarł tydzień temu w szpitalu.