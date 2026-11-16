Atak w Krakowie. Minister ujawnia najnowsze ustalenia o motywach sprawcy

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Sprawca strzelaniny w Krakowie, Michał O., mógł inspirować się masowymi morderstwami i ich sprawcami - wynika z najnowszych ustaleń śledczych. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” podkreśla, że nie ma przesłanek, by atak miał podłoże ideologiczne.

W opublikowanej dziś rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do śledztwa prowadzonego po strzelaninie w Krakowie. Jak podkreślił, śledczy intensywnie analizują życie Michała O., zabezpieczają nośniki danych oraz ślady pozostawione w sieci.

Z informacji, które przekazuje prokurator generalny, wynika, że interesował się masowymi morderstwami, ich sprawcami. To niekoniecznie musi mieć podłoże ideologiczne – zaznaczył Siemoniak.

Według ministra, na tym etapie nie dostrzeżono wpływu zewnętrznego na działania Michała O. Śledczy skupiają się na odtworzeniu motywacji i inspiracji sprawcy.

Minister Siemoniak podkreślił, że zamach nie był efektem nagłego impulsu. Różne elementy wskazują na przemyślany charakter działań, przemyślany w sposób chory, ale przez niego – powiedział w rozmowie z gazetą.

Wszystko wskazuje na to, że sprawca planował swój czyn, co potwierdzają zabezpieczone dowody i analiza jego aktywności w internecie.

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