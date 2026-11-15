„Ani jeden policjant”. Mocne oświadczenie policji po ataku w Krakowie

RMF24

„Ani jeden policjant Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nie został delegowany do Warszawy” - poinformowała Małopolska Policja w oświadczeniu. To odpowiedź na zarzuty, że wysłanie krakowskich funkcjonariuszy m.in. w rejon Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie miało negatywny wpływ na bezpieczeństwo w Krakowie 7 listopada, gdy Michał O. wjechał na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do ludzi. Zabił sześć osób i 15 ranił.

Policja: Zestawianie dwóch liczb wyrwanych z kontekstu dezinformuje opinię publiczną

W ostatnim czasie część mediów oraz politycy opozycji twierdzili, że do Warszawy wysłano 141 krakowskich policjantów, co miało osłabić siły prewencji w dniu ataku na Rynku Głównym w Krakowie 7 listopada. Policjanci mieli zostać wysłani do zabezpieczania Trybunału Konstytucyjnego.

Do sprawy w niedzielę na platformie X odniosła się Małopolska Policja, podkreślając, że „zestawianie dwóch liczb wyrwanych z kontekstu dezinformuje opinię publiczną”. „Do Warszawy zostało wysłanych 141 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie – to nie są policjanci podlegli Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie” - uściśliła Małopolska Policja.



We wpisie podkreślono, że stan etatowy Oddziału Prewencji Policji wynosi ponad 500 funkcjonariuszy. „128 policjantów prewencji (patrolówka, dzielnicowi, ruch drogowy i wywiadowcy) pełniło służbę na terenie Krakowa. To są siły podległe Komedzie Miejskiej Policji w Krakowie” - zaznaczyła Małopolska Policja.

Dodała również, że ani jeden funkcjonariusz policji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nie został delegowany do Warszawy.

„Służba prewencji i oddział prewencji to dwa zupełnie różne piony mające zupełnie różne zadania! Policjanci Oddziałów prewencji Policji mogą wspomagać siły lokalne na terenie całej Małopolski. Do liczby policjantów pełniących służbę na terenie Krakowa w tym dniu należy doliczyć również policjantów operacyjnych z Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Prosimy o niewprowadzanie w błąd co do stanu bezpieczeństwa w Krakowie” - zaapelowała we wpisie Małopolska Policja.

Atak w Krakowie

7 listopada 24-letni obywatel Polski Michał O. wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni półautomatycznej do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja ujawniła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.