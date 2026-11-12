Akcja policji w Krakowie. Padły strzały ostrzegawcze

Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 13 w rejonie ulic Bieżanowskiej i Wielickiej. Policjanci otrzymali informację o mężczyźnie, który - jadąc autem - trzymał w rękach przedmiot przypominający broń.
Po zweryfikowaniu zgłoszenia okazało się jednak, że mężczyzna poruszał się pieszo.
Policjanci podjęli interwencję, w trakcie której agresor oddał w kierunku policji dwa strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem, stosując tzw. strzały ostrzegawcze. Po nich mężczyzna odrzucił przedmiot, który miał w ręce.
Mężczyzna został przez policjantów obezwładniony i zatrzymany. (...) Należy zwrócić uwagę, że w wyniku interwencji nikt nie został ranny - mówił w rozmowie z RMF FM mł. asp. Jakub Mirochna z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Agresor wpadł w ręce mundurowych przy placu 650-lecia Prokocimia.
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przedmiot, z którego mężczyzna oddał strzały, był bronią hukową.
Co wiadomo o zatrzymanym mężczyźnie?
Policja poinformowała, że zatrzymany mężczyzna ma 39 lat. Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że miał on opuścić zakład karny po odbytym wyroku za zabójstwo.